Sálamo “bloquea” a los que la culpan del rendimiento de Isco Alarcón y pide que expulsen a una psicoterapeuta

Cuatro meses después de fichar por el Sevilla F.C., el centrocampista Francisco Alarcón ‘Isco’ y el equipo anunciaban en vísperas de Navidad la rescisión del contrato del jugador malagueño, que llegó el pasado verano, procedente del Real Madrid. Una decisión con la que el club ponía fin a lo firmado por dos años con el jugador. La noticia revolucionó la redes sociales y fueron muchos los que culparon a su pareja, la actriz Sara Sálamo de la debacle de su carrera deportiva.

La actriz estuvo a su lado y se mostró ilusionada por su llegada a capital hispalense, pero las cosas no salieron tan bien como esperaban en un primer momento. Un enfrentamiento con Monchi mostró la puerta de salida a un jugador que lleva varias temporadas sin rendir. Y de ese bajo rendimiento es de lo que acusan a Sálamo, que no ha dudado en cargar y tildar de “machistas” a los que la critican.

Sara Sálamo, tan activa en las redes sociales, no se ha callado cuando la han culpado por lo que le sucede a Isco. La canaria hizo una recopilación de los mensajes que llegaron desde que se conoció que Isco volvía a estar en el dique seco, acompañándolo de una frase descriptiva: “Di que eres un machista de manual, sin decirlo…”, mostrando varios collages con estos comentarios.

Di que eres un machista de manual, sin decirlo… pic.twitter.com/pMOhu0q1HE — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 21, 2022

Semanas después y cansada de los comentarios, Sara ha decidido dar un paso más y bloquear a todos los que la atacan por los problemas deportivos de Isco.

Lo de que la mujer de @isco_alarcon me bloqueé por decir que le ha jodido la carrera a Isco que es? Vaya mujer mas toxica y mala. pic.twitter.com/jRk9wrP9FH — federismo Valverde (@pajaritofede15) January 13, 2023

Pero la cosa no ha quedado ahí y Sara no se ha cortado al pedir la expulsión de una psicoterapeuta del Colegio de Médicos. “¿Te imaginas un neumólogo echándole humo de tabaco a los pacientes? Pues hay “pseudo psicoterapeutas” que dedican su tiempo a intentar mermar la salud mental de los demás. Ojalá la expulsen del #ColegioDeMedicos (Salvo q sea la protagonista de Los Renglones torcidos De Dios)”, escribió la pareja del malagueño y la respuesta no se hizo esperar. “Arruinas y anulas a Isco y ahora quieres cargarte la Sanidad? No tienes límites!” o “No tenías bastante con joderle la carrera a Isco, que ahora le quieres joder el trabajo a gente que no conoces…” son algunos de de los comentarios que pueden leerse en Twitter.

Arruinas y anulas a Isco y ahora quieres cargarte la Sanidad? No tienes límites! 🤣 https://t.co/WiRApUul0H — José Luis Pizarro (@joseluispizarro) January 15, 2023

María CGM, la terapeuta a la que señala la mujer de Isco, había respondido con un “UY, hoy no duermo” al bloqueo del actriz que no dudó en responderle de esa manera tan contundente.

La actriz está acostumbrada a provocar incendios en redes sociales donde es muy activa. Prueba de ello es el debate que generó tras su reivindicativo mensaje con motivo de la última canción de Shakira en la que descarga a gusto contra Gerad Piqué con su sonada polémica por un tuit sobre los “ricos de izquierdas”. “Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad”, escribió en un mensaje que corrió como la pólvora por la red social del pajarito. Acumuló más de 20.000 “Me gusta” en tan solo unas horas.

Ante las criticas recibidas, la mujer del ex madridista insistió: “La diferencia entre tú y yo, es q si cobraras mi salario, te la soplaría como vive el resto”, algo que tampoco gustó a muchos usuarios que tildan su activismo de postureo.

Ahora, con el futuro de Isco Alarcón aún por concretar, el debate está servido y no tiene visos de acabar.