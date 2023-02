El jugador que dejará la selección francesa tras el maltrato a Benzema

La selección francesa está siendo un auténtico polvorín. Hace unos meses estalló un tema de Mbappé respecto a los derechos de formación, pero finalmente se solucionó. Por otra parte, toda la polémica de Karim Benzema y su adiós de la selección contribuyó a este proceso. El periodista Romain Molina afirmó que Benzema no era querido en el equipo por varios compañeros. De manera más especial, Lloris y Griezmann, que estaban a favor de su salida y de que no volviera. “Ambos se alegraron de la marcha de su compatriota porque no estaban de acuerdo con la capitanía del delantero, ya que ellos se consideraban como los líderes del equipo”, dijo el periodista.

Le Parisien afirma que gran parte de su decisión se debe a cierto desgaste físico y psíquico pero el Mundial y la abrupta salida de Benzema han precipitado su renuncia. “También aspira a dedicar más tiempo a su familia. En su mente ya sobrevolaba esta drástica decisión, y la cruel decepción mundialista contribuyó a acelerar los acontecimientos”, sentencia.

Varane, que debutó hace casi una década y con los 19 años recién cumplidos, se retiraría habiendo disputado un total de 93 partidos con la selección francesa, con la que ha logrado un título de campeona del mundo en 2018 y también de la Nations League en 2021.