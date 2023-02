La presencia de Jenni Hermoso, delantera del Pachuca mexicano, es la principal novedad en la lista anunciada por Jorge Vilda para la Copa de Naciones que España disputará en Australia, uno de los países que alberga el próximo Mundial, entre el 16 y el 22 de febrero. España arrancará el torneo ante Jamaica el 16 en el Industree Group Stadium de Gosford, tres días después se medirá a Australia en el Commbank Stadium de Sídney y el día 22 cerrará el torneo ante la República Checa en el McDonald Jones Stadium de Newcastle.

Jenni Hermoso, la máxima goleadora en la historia de la selección, no había sido convocada en las dos últimas convocatorias y su nueva presencia es una de las más destacadas al igual que la de Irene Guerrero, centrocampista del Atlético y que no estuvo en la última lista por lesión. Además son rostros nuevos en el plantel con respecto a la última convocatoria la guardameta Elena Lete (Real Sociedad); las defensas Paula Tomás (Levante), Laia Codina (Barcelona) y Bibiane Schulze (Athletic); la centrocampista Marta Carro (Valencia); y la delantera Eva Navarro (Atlético).

Se caen Mariasun Quiñones (Athletic), Anata Tejada y ALejandra Bernabé (Real Sociedad), Anna Torrodà (Valencia), Maitane López (Atlético) e Inma Gabarro (Sevilla). No ha sido incluida ninguna de las 15 jugadoras denominadas “las rebeldes” que mostraron su disconformidad con la dirección del equipo nacional en un comunicado.

Por equipos, el Real Madrid será de nuevo quien más jugadoras aporta con nueve. Le siguen el Atlético con cuatro y el Valencia y el Levante con tres cada uno.

Lista de convocadas

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salon (Valencia) y Elena Lete (Real Sociedad).

Defensas: Sheila García (Atlético), Olga Carmona, Ivana Andrés y Rocío Gálvez (Real Madrid), Paula Tomás y María Méndez (Levante); Bibiane Schulze y Oihane Hernández (Athletic) y Laia Codina (Barcelona).

Centrocampistas: Tere Abelleira, Claudia Zornoza y Maite Oroz (Real Madrid), Marta Carro y Fiamma Benítez (Valencia), e Irene Guerrero (Atlético).

Delanteras: Athenea del Castillo y Esther González (Real Madrid), Marta Cardona y Eva Navarro (Atlético), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Alba Redondo (Levante) y Jenni Hermoso (Pachuca).

Jorge Vilda, ha asegurado que si mañana se disputase el Mundial se iría con las “25 jugadoras” convocadas para la Copa de Naciones, y ha indicado que el regreso de las 15 futbolistas que en septiembre rechazaron a ser llamadas por la selección “no depende” de él, aunque está “abierto al diálogo”. “Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras. Sabemos que cumplen con lo que esperamos de una jugadora internacional: el compromiso incondicional con esta camiseta y la máxima ilusión. Saben lo que es vestir la Roja, defender los valores de nuestra selección y los intereses de su país a nivel deportivo”, afirmó.

Respecto a la posibilidad del regreso de alguna de ‘las 15′, se mostró “abierto al diálogo”. “No depende de mí. Nosotros y la Federación estamos abiertos siempre al diálogo”, dijo. “Llevamos cinco meses hablando de un conflicto y creo que está todo muy manido y muy contestado. No voy a entrar porque es lo mejor, porque el foco es la preparación del Mundial. Son cinco meses hablando exactamente de lo mismo y creo que ya está todo dicho”, manifestó.

“Lo tenéis que entender. Me he visto las conferencias de prensa de otras seleccionadoras y de otros seleccionadores justo antes de la Eurocopa y sólo hablan de fútbol. Nos tenemos que centrar en el equipo, en el juego, tenemos jugadoras con nuevas características que nos pueden llevar a otros registros que antes no teníamos y estamos súper motivados. Ellas están como esponjas, súper receptivas en cada charla”, prosiguió.

Además, señaló que están “creando un equipo con la máxima ilusión”. “A mí me está ilusionando especialmente ese reto. Hay que demostrar ese amor por la selección, y luego viene un Mundial, que es la consecuencia, así como unos Juegos o una Eurocopa. Lo primero es la selección”, expuso. “Son jugadoras que transmiten pasión. Creo que no se le ha dado todo el valor y reconocimiento a lo que hicieron estas dos últimas concentraciones. Se han ganado el puesto y me transmiten muchísima ilusión. Tenemos nuevas jugadoras y nuevos registros, pero nuestra esencia como España no va a cambiar. Tendremos jugadoras que nos pueden permitir ser más peligrosas al contragolpe, plantear los partidos con diferentes tipos de defensa o ataque...”, continuó.

Sobre la Copa de Naciones, torneo amistoso que jugarán en Australia entre el 16 y el 22 de febrero, destacó que es la mejor forma de preparar el Mundial de Oceanía. “Nos vamos a ir a Australia y creemos que la mejor preparación para el Mundial es irnos a donde se celebra. Nos tendremos que adaptar a la diferencia horaria, al jet lag, y lo mejor es anticiparlo y vivirlo antes para que en junio tengamos las cosas ya vividas”, apuntó.

En este sentido, afirmó que viajan “en las mismas condiciones” que la selección masculina. “Desde 2018, desde que está Luis Rubiales, sé que si este torneo se disputase en Marte o en Júpiter, nos conseguiría un cohete. Con esa tranquilidad y esos medios, todo es mucho más sencillo”, subrayó, negando que el viaje a estas alturas de temporada vaya a afectar mucho a las jugadoras. “El viaje es el que es, son muchos kilómetros. Cuando lo hice, no llegué cansado”, añadió. Vilda también salió al paso de las críticas al rendimiento del equipo en los grandes torneos. “España ha disputado dos Mundiales femeninos, y este va a ser el tercero. En la última Eurocopa no fuimos peor que nadie, fuimos mejores que Inglaterra, que luego fue campeona. Tenemos la máxima ambición, pero somos conscientes de cuál es nuestra progresión”, afirmó. “Tenemos muchísimas ganas de hacer historia en este Mundial, pero también tenemos humildad. Cada victoria nos cuesta muchísimo. No me gusta comparar fútbol masculino con femenino, pero en el último Mundial masculino se vio que todo está cada vez más equiparado. Cada victoria en un Mundial es una conquista. El factor emocional también es muy importante en los Mundiales”, prosiguió.