Monumental bronca entre Paco González y Manolo Lama por Vinicius y las “mujeres violadas”: “¡Vete a cagar...!”

Cada jornada, el delantero brasileño se sitúa en el centro de la polémica y cada jugada o cada gesto que realiza sobre el césped es observado con lupa. Y ayer en Mallorca volvió a ocurrir. Vinicius recibió todo tipo de insultos desde la grada y feos gestos por parte de sus rivales. Nada más terminar el partido, Ancelotti fue a buscar al brasileño para acompañarlo al vestuario. No quería más lío el técnico del Real Madrid con el hombre más buscado por los rivales y el público en Son Moix. Trataba de apartarlo del ruido después de 90 minutos en los que el brasileño recibió 10 de las 29 faltas que hizo el Mallorca, récord en lo que va de Liga, incluido el penalti de Rajkovic que pudo darle al menos un punto a los blancos.

El debate sobre si Vinicius era realmente una víctima o tenía cierta culpa en lo que le ocurre volvió a provocar un debate en redes pero también en las tertulias radiofónicas como ocurrió en el tertulión de la cadena Copa donde Paco González y Manolo Lama tuvieron una sonora discusión.

“Comenzamos hablando de la derrota del Real Madrid en Mallorca (1-0), marcada por la polémica con Vinicius, protagonista del encuentro al recibir diez faltas rivales e insultos racistas por parte de la grada”, afirmaba Juanma Castaño para dar paso a los tertulianos.

Un problema para el Real Madrid

Manolo Lama tuvo claro su argumento: “Dije que Vinicius iba a tener un problema a campo que va. La víctima es Vinicius y luego tiene el problema que le genera al Real Madrid; el equipo sale perjudicado. Ancelotti y los compañeros le intentan reconducir y no pueden. Nacho ha dicho algo sensacional, que le dejen y que él se olvide y disfrutemos del fútbol. Vinicius ayuda a que le provoquen porque hoy se ha ido besando el escudo al descanso”.

A los que Paco González no tardaría en responder: “Que el malo sea el que recibe insultos racistas y patadas, siendo el que más faltas recibe de todas las grandes ligas, me parece increíble. Entiendo que puede estar equivocado pero ponemos el foco en él. Parece que le perjudica al Real Madrid. Me parece que el periodismo confunde el tiro”.

Mientras Tomás Guasch se posicionaba junto a Paco y Albelda o Cañizares insistían en que “ni los buenos son tan buenos ni los malos, tan malos”, llegaba algo que dinamitaba el debate.

Para reforzar su argumento, Paco González acusó a Lama de estar haciendo lo mismo que “cuando se culpa a una joven violada de provocar por llevar minifalda” y el locutor deportivo estalló: “No te lo voy a consentir Paco. No vas a involucrarme en una lacra que sufre la sociedad. Ese símil te lo aplicas a tí pero a mí no. Vete a tu casa y te pones la minifalda. ¡Vete a cagar!”.

La discusión subió de tono hasta el punto que Juanma Castaño tuvo que poner fin al asunto y reconducir el tema con los insultos racista desde la grada a Vinicius. Según pudieron captar las cámaras de Dazn, un aficionado balear insultó gravemente al brasileño: “¡Eres un mono, eres un p... mono!”.

Sin embargo, las reacciones a la monumental broca no tardaron en llegar y cientos de comentarios inundan Twitter con lo ocurrido entre los dos famosos periodistas deportivos.

“Enorme Paco González dejándole las cosas claras a Manolo Lama en el tema Vinicius. Ya era hora de que alguien lo soltara”, “Manolo Lama es el madridista más cuerdo en mi padecer, sabe el problema que tiene Vinicius. Paco González es un madridista que seguirá diciendo que no lo es pero está claro que lo es” o “Manolo Lama dice en @partidazocope que Vinicius también tiene gestos antideportivos con los rivales y a Paco González no se le ocurre otra cosa que decirle que defiende a violadores hablando de la ropa de las violadas” son algunos de los comentarios que incendian el debate.