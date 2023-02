La estrategia de Guti en “El Chiringuito” para que el Real Madrid fiche a un delantero

El Real Madrid no está en su mejor momento y la derrota ante el Mallorca así lo acredita. Una de las claves que pueden llegar a explicar esto se debe a la poca eficacia de cara a puerta. Las constantes lesiones que sufre Benzema en esta campaña provoca que el Madrid lo pague muy caro. Uno de los debates más comunes está enfocado en si el conjunto blanco debe fichar a un delantero.

Guti fue contundente en “El Chiringuito” cuando le preguntaron por esto: “El Madrid necesita a un delantero. Si llega Kane a Benzema la sentaría mal. Viene de ganar el Balón de Oro y fichas a otro de 30 años. A Kane le queda un año y medio, pues yo aguantaría. Sería un buen fichaje por el Real Madrid”. Hace unas temporadas el posible fichaje de Kane estuvo en la agenda madridista, pero finalmente el gran nivel de Benzema fue tapando las pocas opciones que ya había sobre la mesa.

En este escenario también entra Haaland. El noruego tiene una claúsula de salida de 200 millones en el verano de 2024 y de 174 en 2025. Esto demuestra que las opciones del conjunto blanco son variadas para reforzar antes o después su ataque.

Guti está a la espera de volver a entrenar: “Me han ofrecido más fuera que en España. Y eso no me sorprende. La gente se acuerda del Guti jugador y ya está. Es la realidad y no pasa nada. Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador”.