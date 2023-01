Guti se ofrece en “El Chiringuito” para entrenar a un equipo español

Gennaro Gattuso ya es historia del Valencia. Antes de llegar a un acuerdo de rescisión, golpeó una cámara de un manotazo tras llegar al aeropuerto de Manises cuando estaba conversando con un grupo de aficionados que querían mostrar su apoyo al equipo después de la derrota en Valladolid. Cuando se le acercó una cámara empezaron los problemas: “En este momento no es un problema de los chicos”. Horas después fue destituido, aunque todo apunta a que fue el propio técnico quien propuso esta decisión.

Guti habló alto y claro en “El Chiringuito” cuando le preguntaron si entrenaría al Valencia: “Estuve 15 años en el Real Madrid... ¿Valencia? No tengo miedo a nada”. El ex jugador madridista fue una pieza fundamental durante su etapa en los banquillos del Juvenil A, donde lo ganó todo. Su periplo en Almería no fue el deseado, pero fue una etapa difícil para varios técnicos.

¿El sustituto de Gattuso?

El italiano empezó como técnico en el Sion de la liga suiza fue el inicio (2012-13) para recalar en otros equipos más importantes: Palermo en la Serie B (2013-14), OFI Creta griego (2014-15), un ascenso a Serie B con Pisa (2015-17), Milan Primavera (2017) y en noviembre de ese mismo año le llegó la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo durante dos temporadas, aunque sin conseguir el objetivo de clasificarse para la Champions League. Su segunda experiencia la primera división italiana fue con el Napoli, donde llegó a finales de 2019 y logró una Copa. Pero se le volvió a resistir el clasificarse para Champions lo que le costó el despido.