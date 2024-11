La actriz porno Mia Khalifa zanja los rumores de un romance con Julián Álvarez: "Nunca saldría..."

Los periódicos The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia provocaron un buen revuelo al publicar informaciones que supuestamente confirmaban que el delantero de 24 años mantiene una relación con Mia Khalifa, ex actriz de cine para adultos. La hipótesis empezó a adquirir cierta relevancia en redes sociales con el paso de las horas, a pesar de que Julián continúa viviendo con su pareja María Emilia Ferrero.

Al ver que el rumor corría como la pólvora ha sido la propia Mia Khalifa la que ha puesto los puntos sobre las íes con un contundente comunicado.

La modelo y estrella de pornohub ha explotado en una publicación en las redes sociales que hace referencia al 11 de septiembre.

"La Araña" tiene una relación sólida

Álvarez, conocido como 'La Araña', llegó al Atlético de Madrid procedente del Manchester City de Guardiola por 80 millones de euros y mantiene una sólida relación desde hace años con María Emilia Ferrero, una profesora de educación física convertida en influencer a quien conoció durante su juventud en su tierra natal.

Sin embrago eso no ha impedido que las redes sociales se hagan eco de un un supuesto affaire entre el ganador de la Copa del Mundo a la ex leyenda de Pornhub, que es siete años mayor que él, a pesar de que no hay evidencia alguna de una relación entre ambos.

"Yo jamás saldría"

La bella libanesa-estadounidense ha respondido ahora a las afirmaciones de X, con una referencia al ataque terrorista de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Publicó: "Para dejar las cosas claras: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre".

Y es que la realidad es que el delantero rojiblanco, que en el momento del 11 de septiembre tenía apenas 18 meses, parece estar muy enamorado de Ferrero y suele responder con regularidad a las publicaciones de su pareja en redes sociales. Hace dos semanas, comentó su última foto en Instagram con una serie de emojis de ojos enamorados.

Khalifa, por su parte, cuyo verdadero nombre es Sarah Joe Chamoun, se casó dos veces: primero con su novio de la secundaria, cuya identidad nunca se ha revelado, y luego con el chef sueco Robert Sandberg. Actualmente está divorciada y mantuvo una relación con el rapero puertorriqueño Jhayco.

La modelo, que desde su carrera en el cine para adultos ha consolidado su carrera como influencer en las redes sociales, es una gran aficionada al deporte y, en especial, al fútbol. La seguidora del West Ham ya apareció anteriormente en el canal de YouTube del Arsenal, AFTV, donde confirmó su amor por los Hammers .

Khalifa también confesó que su jugador favorito era la leyenda del Manchester United e Inglaterra, David Beckham , seguido de cerca por el ex compañero de equipo de Becks en el Real Madrid e ícono francés, Zinedine Zidane.