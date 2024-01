El acuerdo secreto entre Mbappé y el PSG

No hay nada que provoque más palabras, rumores, declaraciones y atención que el futuro de Mbappé, objeto de especulación desde que empezó el año.El Real Madrid ha establecido condiciones claras para la posible incorporación de Mbappé.

Según el presentador de "El Chiringuito", Josep Pedrerol, el Real Madrid no va a gastar el mismo dinero que antes en nuevos jugadores, después de la gran inversión que el club ha hecho desde que Mbappé rechazó su oferta inicial Además, el club ha exigido al futbolista que sea él quien dé el paso y llame al conjunto blanco solicitando fichar por el club. Pero hay informaciones que sugieren que Mbappé podría estar considerando otras opciones.

The Times publicó que el delantero habría rechazado nuevamente la oferta del Real Madrid, mientras que en la Premier apuntan al Liverpol.

Ahora ha hablado Al-Khelaifi, el presidente del PSG, el club en el que Mbappé va a estar hasta junio. Después, quién sabe. “Quiero que Kylian se quede, eso está claro. Es el mejor jugador del mundo, y lo mejor para él es el PSG. Es el centro del proyecto. Deportivamente le hemos dado todo. Tiene un acuerdo conmigo", ha asegurado: “Kylian es un gran hombre, un gran jugador, pero también una gran persona. Como dijo después del Trofeo de Campeones, tiene un acuerdo conmigo. Queda entre nosotros, no quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un ‘pacto de caballeros’, nuestro acuerdo no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado”, ha continuado.

Y ha pedido tranquilidad a todos, algo imposible: "Verdaderamente pido a todo el mundo que deje a Kylian tranquilo. Dejadnos tranquilos, estamos bien”. Pero es Mbappé quien genera la inquietud al no renovar con el PSG. Eso acabaría con todos los rumores. Al no hacerlo, deja su futuro abierto.

El presidente del club francés confía que con el proyecto de Luis Enrique se convenza al futbolista: "Probamos muchas cosas. Es una experiencia para nosotros. Estamos construyendo un equipo francés joven y fuerte. Estamos en el largo plazo, no tenemos prisa y tenemos un entrenador fantástico. Hay una cosa clara. Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo en la actualidad”.