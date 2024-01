El agujero en la defensa del Barcelona para los próximos meses

Balde arrancó a los 20 minutos de la primera parte del partido de cuartos de la Copa del Rey que enfrentaba al Barcelona contra el Athletic Club (victoria del equipo vasco por 4-2, en la prórroga) y paró en secó. Se llevó la mano a la parte trasera del muslo derecho. Se fue al suelo y abandonó el campo con una cojera importante. Xavi confirmó que no se trata de una simple rotura muscular. Ya había adelantado TV3 que tiene el tendón afectado.

"Nos hemos reunido con él, con su familia y con los doctores y le hemos aconsejado lo mejor. Es un tema personal, de sensaciones, y lo arroparemos. Tiene que decidir si se opera o qué tratamiento seguirá", afirmó Xavi en conferencia de prensa. Definitivamente no está siendo el año del joven lateral, que después de la explosión de la temporada pasada ha escuchado las primeras críticas, porque su rendimiento bajó.

Sin lateral izquierdo natural

El golazo que marcó en Copa ante Unionistas podía ser un punto de inflexión. "Tiene unas condiciones que tiene que explotar, si le cierran por fuera tiene que ir por dentro. Este año ha recibido las primeras críticas, está bajo... Se tiene que rebelar ante esta situación. No siempre se va a estar de diez, nueve u ocho. Es la vida. No siempre estás excelente", dijo Xavi. Pero no va a tener continuidad y además deja un agujero en el Barcelona para los próximos dos o tres meses, porque Marcos Alonso también está de baja por una lesión en la espalda por la que tuvo que pasar por el quirófano. A Balde no se le espera ya casi hasta final de curso y a Alonso, hasta marzo. No tiene laterales izquierdos naturales Xavi para los siguientes partidos, empezando por la visita del Villarreal hoy a Montjuïc (e incluyendo los octavos de Champions contra el Nápoles), y tendrá que arreglarlo como pueda.

Vuelve Cancelo

Las opciones son Héctor Fort, el canterano que ha jugado en Copa, aunque en realidad es lateral derecho; o Cancelo, otro diestro que esta temporada ya ha actuado en ese costado zurdo precisamente por el apagón de Balde. Después del experimento (aunque no es una posición del todo extraña para el portugués), que tuvo mucho rédito por ejemplo contra el Oporto en Champions, Xavi decidió reordenar el equipo de forma más lógica, pero le ha durado poco por la lesión de Balde. Cancelo, además, también sale de la enfermería. "Está bien ya, tiene mucho carácter y muchas ganas de jugar. Es una maravilla tenerlo en la plantilla por lo futbolístico y por la calidad humana», desveló el preparador azulgrana.

El problema de las lesiones

Las lesiones han sido un problema recurrente este curso y pocos son los futbolistas de la plantilla que se han librado. De la línea defensiva, en concreto, ninguno. Ahora mismo están de baja Iñigo Martínez, Balde y Marcos Alonso; Christensen tocado y Cancelo recién recuperado. Araujo y Koundé están sanos, pero también han tenido algunos parones por molestias físicas. Eso ha permitido que haya debutado Cubarsí, joven canterano que acaba de cumplir 17 años y que está teniendo un rendimiento notable.