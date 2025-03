Aitana Bonmatí, muy clara sobre el "odio" contra el catalán

Aitana Bonmatí, la estrella del FC Barcelona y una de las mejores futbolistas del mundo, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que trasciende el ámbito deportivo: la defensa de la lengua catalana. En recientes declaraciones, la centrocampista ha expresado con claridad y firmeza su postura sobre las críticas que ha recibido por hablar catalán, afirmando que "criticar por hablar una lengua u otra no tiene lógica" y que "el catalán no le hace daño a nadie, hay mucho rechazo por ese odio que se ha ido inculcando". Y añade: Yo creo que todo este odio que hay no es contra la lengua, sino contra todo lo que viene detrá

Bonmatí, nacida en Sant Pere de Ribes, una localidad cercana a Barcelona, Aitana ha llevado siempre consigo esa herencia. En un mundo globalizado donde el fútbol femenino está ganando cada vez más visibilidad, ella no quiere quedarse en su sus goles, asistencias y títulos —como sus dos Balones de Oro consecutivos o las Champions League conquistadas con el Barça—, sino que además se ha propuesto posicionarse políticamente

"Curiosamente, he recibido más críticas por hablar catalán que por jugar al fútbol", señaló en otro momento. Siendo una deportista de élite, con un palmarés envidiable y un reconocimiento internacional unánime, no resulta para nada sorprendente que su elección lingüística genere más controversia que su desempeño deportivo. Sin embargo, Aitana no se deja condicionar. "Nunca me han condicionado", afirmó, dejando claro que no le importa significarse.

La defensa del catalán por parte de Aitana no es un hecho aislado. En 2023, colaboró con la Plataforma per la Llengua para impulsar que la Unión Europea reconociera el catalán como lengua oficial y también lo ha defendido alguna vez en una conversación con Pep Guardiola. Eso sí, reconoce que no lo habla diariamente. "Poder, todo el mundo puede hablarlo", asegura. Ahora, todo el mundo tiene diversas circunstancias en su día a día. Yo vengo aquí (a la ciudad deportiva) y hay gente de todo el mundo. ¿Podría hablar en catalán? Sí. ¿Me entenderían? No". Con respecto a sus compañeras, "es consciente de que muchas de ellas nunca hablarán catalán, como por ejemplo las extranjeras, excepto Kika Nazareth, que está en clases de catalán"