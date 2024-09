La comentada defensa del catalán de Pep Guardiola y Aitana Bonmatí: "¿Qué más te da la lengua que hable?"

En una conversación cara a cara para un documental, Aitana Bonmatí, la estrella del fútbol femenino, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y mito del Barcelona masculino, hablaron, entre otras cosas, del catalán, que consideran su lengua materna.

Aitana Bonmatí relató su experiencia al recibir el Balón de Oro, un reconocimiento que no solo la posicionó como una de las mejores futbolistas del mundo, sino que también la expuso a los focos globales. En su discurso de aceptación, Bonmatí decidió hablar en catalán, algo que para ella fue natural. "Hablábamos del odio, de los conflictos, del pasado. Y a mí me pasa un poco lo mismo cuando te plantas en un discurso tan importante como el Balón de Oro y quieres hacer una parte en catalán. Recibes críticas aunque me dan igual. Y dices: '¿por qué?' O sea, hablo inglés, nadie dice nada. Hablas castellano y nadie te dice nada. Hablas catalán..." , decía la futbolista. “Es odio. Porque ¿a ti qué más te da la lengua en la que hable yo”

Guardiola, quien también ha sido objeto de críticas por usar catalán en entrevistas o ruedas de prensa, no tardó en empatizar con la situación de Bonmatí. ”¿Porque hablas tu lengua?”, se preguntaba

"Es la lengua que he hablado toda la vida. En la que me expreso mejor también", continuaba Bonmati." Si quiero dirigirme a mi familia, al club, a quien sea, y quiero hacerlo en catalán, lo haré. Pero cuesta entenderlo a veces ¿por qué tantos problemas? A veces, intentamos justificarnos porque queremos que nos entiendan, pero aún así no lo conseguimos, queda mucho, mucho por hacer todavía"

Guardiola está de acuerdo: “¿Qué sentirían ellos si les dijeras que no hablen su lengua? Nadie es mejor que yo por ser catalán, qué he hecho yo por ser catalán. Qué he hecho yo por ser catalán. Fueron mi padre y mi madre que un día se acostaron y dijeron: oye, hoy nos lo vamos a pasar bien y, al cabo de nueve meses, salí yo. Pero igual hubiera pasado en Australia o Nueva Zelanda. Yo no tengo ningún mérito por haber nacido aquí. Pero tampoco me pueden quitar el hecho de que he nacido aquí. Todo lo que hay detrás de eso, porque cuando yo estaba enfermo y tenía frío o tenía fiebre, mis padres o mi madre , a ti te pasaba lo mismo, me ponía el termómetro o me mimaba, me decía te quiero en la lengua que utilizábamos, el catalán. Y es la que es la mía", decía

"Yo no quiero avergonzarme de hablarla", continuaba Guardiola "La gente hace el esfuerzo de integrarte en un país que tiene una lengua milenaria, de miles y miles de años, con un parlamento más antiguo que cualquier otro, incluso, podríamos decir de Europa, y que tiene mucho peso encima y ¿qué problema hay? Si tú lo intentas y te cuesta trabajo, no tengas problema, porque irás a comprar el pan y te entenderán y tus hijos saldrán del colegio hablando dos lenguas, que es mejor que hablar una, te lo digo yo"