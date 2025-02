Alexia Putellas revela movimientos extraños en el avión: "Esto se filtra mañana a la prensa y ya está..."

La Audiencia Nacional juzga desde el pasado lunes al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición por parte de Fiscalía de dos años y seis meses de cárcel por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso. También se sentarán en el banquillo de los acusados el exdirector de la selección española Albert Luque, el ex seleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de un año y medio de cárcel por un delito de coacciones.

En la cuarta jornada, llega el turno de varias de los jugadoras que estuvieron presentes en la celebración del Mundial y en el viaje a Ibiza, en el que supuestamente continuaron las presiones a Jenni para que hiciera un comunicado. Por este orden hablarán Alexia Putellas (jugadora de Barça y de la Selección), Irene Paredes (jugadora de Barça y de la Selección) y Laia Codina (jugadora de Arsenal y de la Selección). Tras ellas será el turno para Ana Belén Ecube (amiga de Jenni Hermoso) y Francisco Javier Puyol (responsable de Compliance de la RFEF).

La primera en declarar ha sido la futbolista blaugrana Alexia Putellas. "En directo no lo vi porque justo estaba saludando a la Reina pero con el paso de las horas me di cuenta de lo que había sucedido", ha comenzado declarando

"En un primer momento fue Jenni la que al finalizar el protocolo me dice: Tía me acaba de dar un beso Rubiales a lo que yo respondí: ¡Anda, calla!". Alexia Putellas explica que cuando estaban en el autobús y se habló del beso, ella pensaba que era un beso "fortuito", sin querer y confirma -tal y como declaró Misa Rodríguez- que la jugadora Irene Paredes pidió que no se bromeara que era un tema grave.

"Luego Jenni me muestra el vídeo y me dice que no entiende como a Rubiales se le ha pasado por la cabeza hacer eso", ha afirmado.

La delantera del FC Barcelona ha afirmado que no estaba en el vestuario cuando se hicieron bromas con los vídeos porque estaba en rueda de prensa ni tampoco sabe realmente lo que pasó en el autobús. "En el autobús Jenni estaba agobiada y la llamaron para bajar del autobús pero yo estaba hablando con mi familia y no me enteré de mucho".

Una vez estaban en el avión, Putellas explica que Jenni Hermoso estaba enfadada y lloraba. "Vi que iba al fondo del avión a hablar con Rubiales, y al volver nos explicó que él le había pedido que desmintiera que era un beso sin consentimiento y que le había pedido que lo hiciera por sus hijas". Según Putellas, Hermoso no paraba de decir que tenía muy claro qué había pasado, que no lo desmentiría y que la dejaran en paz.

La futbolista ha seguido explicando la situación en el avión. "Vi movimientos que ya no eran de celebración, se hablaba de tocarse sus partes, de las justificaciones que tenían preparadas y decían cosas como esto se filtra mañana a la prensa y ya está"

"En Ibiza Jenni Hermoso no era ella, no estaba bien, intentábamos que estuviera contenta y fuera consciente de lo que habíamos conseguido", explica Putellas que añade que Hermoso llegó a decir: "No sé qué hago aquí". Durante la rúa asegura que la jugadora no paraba de llorar y de gritar "no puedo más".

Sobre la conversación de Jorge Vilda con su hermano, Alexia ha respondido a la fiscal que no vio nada.

La jugadora también se ha pronunciado sobre la ausencia de Jenni Hermoso en la primera convocatoria de Montse Tomé: "Decían que era para protegerla pero yo no entendí que se la privara de hacer su trabajo por algo que no tenía culpa"