El motivo real por el que Jenni Hermoso denunció a Luis Rubiales

El 20 de agosto de 2023, España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello.Un "pico" que provocó un auténtico tsunami que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente y del entrenador Jorge Vilda a la cabeza.

Un incidente que convirtió a Jenni Hermoso en un símbolo más allá del césped. Considerada todo un adalid del feminismo fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times y la futbolista del año para The Guardian. Además, presentó las campanadas de fin de año en TVE, junto a Ramón García y Ana Mena y viajó a Islandia para ser protagonista de "Planeta Calleja", el programa de aventuras presentado por Jesús Calleja. Unas apariciones en televisión que le ya le han valido feroces críticas en redes sociales por parte de aquellos que acusan a Hermoso del hacer negocio con el famoso "pico".

"Se acabó"

Un tirón mediático del que Netflix tampoco dudó en sacar tajada. “#SeAcabó: Diario de las campeonas” se estrenó en la plataforma a nivel mundial el pasado 1 de noviembre.

Las jugadoras que aparecen en el documental incluyen a Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, la ganadora del Balón de Oro 2023 Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños y Lola Gallardo. Las campeonas ofrecen sus puntos de vista sobre cómo el beso y el escándalo posterior.

El estreno del documental provocó todo tipo de reacciones pero uno de los momentos que generó más revuelo en "X" fue cuando Jenni Hermoso relata entre lágrimas por qué decidió denunciar a Rubiales.

"Que todas las jugadoras del mundo se involucraran de esta manera a mí me hizo tener fuerza para todo. Eso me dio un superpoder para afrontarlo y para seguir", relata Hermoso ante una seria Alexia Putellas, recordando las muestras de apoyo de jugadoras de todo el planeta.

"La frase de 'lo que hemos hecho toda la vida', ya no se hace como toda la vida" explicó la madrileña, razón por la que considera que "hay mucha gente que está muy rabiosa". una afirmación que apoya Putellas.

Por último la futbolista de Tigres trata de explicar por qué dio el paso para denunciar al ex presidente de la RFEF. "¿Por qué hice eso? Era lo correcto, lo que se tenía que hacer, para que todas las demás circunstancias que han sufrido muchísimas mujeres no llegaran a algo más serio", concluye con su ojos llenos de lágrimas.

Las reacciones a la publicación de Netflix no se hicieron esperar y fueron muchos los usuarios que tildaron a las futbolistas de falsas y recordaron el polémico vídeo en el que Hermoso compara entre risas su beso con el de Iker y Sara.

"Una vergüenza..."

"Si no le dan este año el Goya sería un fracaso", "Todas llorando como si hubieran vivido un holocausto. Ni en Hoollywood lo hacen tan bien..", "No tienen vergüenza, que tiemble Hollywood...", "En vez de dar voz a verdaderas victimas de una violación o similares se les da voz a payasas que fingen ser victimas para poder cobrar un pastizal, que jodida vergüenza", o "Una vergüenza de documental que ojalá no tenga audiencia. Deberían haber pasado a la historia por lo deportivo, no por un escándalo organizado por ellas mismas. Se han cargado el foco del futfem que merecían muchas niñas a las que les apasiona el deporte" fueron algunos de los indignados comentarios que inundaron la red social.