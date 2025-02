Misa confirma las presiones a Jenni Hermoso y carga contra Montse Tomé: "Me pareció incomprensible que no la convocara"

La tercera jornada del juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso ha estado protagonizada por los testimonios del hermano de la futbolista y de su compañera en la Selección Misa Rodríguez, quienes ya respaldaron su versión durante la fase de instrucción. Tanto ella , como otras internacionales citadas el jueves, apoyaron ante el juez de instrucción el relato de Jenni Hermoso y confirmaron las presiones que ella denuncia haber sufrido por parte de Luis Rubiales y su entorno.

Durante su declaración, la portera del Real Madrid ha comenzado relatando lo que ocurrió durante la entrega de medallas. "Yo iba detrás de Jennifer Hermoso en la entrega de medallas. No vi en ese momento nada. Con Jenni hablo ya en el vestuario. Nos cuenta que Luis Rubiales le da un beso, como sorprendida. Cuando lo cuenta no hago mucho caso, ni le doy importancia en ese momento", comienza relatando.

"En el vestuario la vi bien pero..."

"Ya cuando íbamos en el autobús si la noté como dispersa. En el vestuario la vi bien, luego salió a hablar con Rubiales, pero ya en el bus, la euforia baja y parecía no estar en la celebración", añadió.

Asimismo la guardameta asegura que no recuerda quien le dijo que bajara del bus ni para qué pero que luego en el avión Jenni les comenta que querían que hiciera un vídeo. "En el avión -ha afirmado- ya la vi triste. Cuando Luis Rubiales habló con ella en el avión nos contó que se sentía presionada pero yo no vi la conversación. Nos acercamos a verla Irene, Alexia, Laia Codina y yo porque estaba llorando y nos traslada que no quería hacerlo y nosotros apoyamos su decisión".

La futbolista también ha relatado que vio como Jorge Vilda se iba hacia la zona de familiares, en la parte de atrás del avión, para hablar con Rafa Hermoso y entonces se dio la vuelta la vuelta y - según ha detallado- avisó a Jenni Hermoso de que Vilda estaba hablando con su hermano. "Me sorprende y me pareció raro que Jorge Vilda vaya a hablar con el hermano de Jennifer cuando no lo hizo con ningún familiar más justo después de hablar con Luis Rubiales".

Asegura que esto ocurrió justo después de que Jorge Vilda hablara con Luis Rubiales aunque ha admitido que no pudo escuchar la conversación.

A preguntas de la abogada de Luis Rubiales, Misa admite que bromearon con el vídeo y que pararon cuando Irene Paredes les dijo. "Chicas esto es muy serio. Ahí sí sentimos que era muy grave"

"Estaba en otro sitio"

También ha confirmado que hubo presiones en Ibiza por parte de Rubén Rivera. "En Ibiza seguía estando cabizbaja. Seguía recibiendo presiones de Albert Luque, así nos lo contó en la hamaca. Presencié cómo Rubén Rivera le llevaba el móvil después de cargarlo. Que yo sepa Albert Luque no estaba en el Mundial. Yo no supe ni vi que estuviera en Ibiza hasta que Jennifer nos lo dijo. Me sorprendió que estuviera allí".

La futbolista asegura que durante el viaje a Ibiza Jenni no era ella y ni siquiera salió de fiesta. "Yo veía que no disfrutaba, que estaba en otro sitio", añadió.

Sobre la decisión de Montsé Tomé de no convocarla ha asegurado que le pareció "Incomprensible que no estuviera en esa convocatoria. Para mí, había sido la mejor si no la segunda o la tercera...".

A preguntas de la acusación también ha querido dejar claro que la Federación nunca le prestó ayuda.