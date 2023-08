La versión de Rubiales sobre el beso a Jenni: "Eres un crack" "¿Un piquito?" "Vale"

Luis Rubiales pidió disculpas por el gesto en el que se tocó los genitales en el palco. “No me justifico”, dijo. Pero sí quiso hacer una aclaración sobre el beso a Jennifer Pareja, foco principal de la polémica. Este fue su discurso completo y su versión de lo sucedido:

"Segunda cuestión. El beso, el pico; más un pico que un beso. Quiero dar mi explicación también y decir que quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas, en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas... El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio, además eso toda la gente lo comprende también, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país", afirma primero.

"Es consentido"

"Fue un beso espontáneo, si hay que poner una foto con las dos manos y paralizar... Pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penalti, yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición, hemos sido una familia durante más de un mes; y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración...”, explicaba su versión el presidente de la RFEF cuando una de las hijas, que estaba entre los presentes, empieza a llorar. “Hija mía, no llores, tienes que estar tranquila y contenta, y orgullosa de quién es tu padre", aseguró. Y continuó la narración: “En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: “Olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial”. Ella me contestó: “Eres un crack”. Y yo le dije: “¿Un piquito?”. Y ella me dijo: “Vale”. Fue el piquito, durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo, que todo el mundo entendió como una anécdota y sobre todo ella dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota, del no pasa nada empiezan todas estas presiones, después el silencio de la jugadora y a un comunicado que no termino de entender", concluye.

En ese comunicado del pasado miércoles a través del sindicato FUTPRO, en coordinación con la agencia TMJ de la delantera, dice: "Estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables", afirman. También destacan su "rotunda condena" ante estos hechos y hacen un llamamiento al CSD para que actúe.