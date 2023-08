Ancelotti: "Confianza total en Lunin"

El Real Madrid tiene que adaptarse a la baja de Courtois mientras busca otro portero. El preferido es el sevillista Bono, pero aún no hay acuerdo y además, disputaría la Copa África en enero. Así que, mientras, se hace el fichaje, Ancelotti trabaja con los guardametas disponibles. Así, el Real Madrid completó este viernes el último entrenamiento de preparación de cara al debut en Liga del sábado contra el Athletic Club en San Mamés con Lunin y con los canteranos Lucas Cañizares y Fran González. "La confianza es total en Lunin y los próximos días veremos si metemos un portero más en la plantilla", ha asegurado Ancelotti esta mañana, en la conferencia de Prensa antes del encuentro de LaLiga. Le han preguntado por su preferencias para la portería: "Que pare con la mano . Es lo que le pido a los porteros. Con los pies, mejor un delantero que acierte", ha asegurado entre risas, mostrando que no está preocupado ante el reto de afrontar este comienzo de temporada sin Courtois, uno de los mejores jugadores del equipo, quizá el más decisivo. Contó Ancelotti lo primero que pensó cuando vio la gravedad de la lesión de Courtois: "Que Lunin iba a jugar. Hay que mirar adelante. Nunca me preocupo de los que no pueden estar en un partido, quisimos transmitirle confianza a Lunin", repitió. "Anímicamente no fue un buen día", respecto a la baja de Courtois, ·estamos tristes a nivel personal, es una lesión de un jugador importante, pero estas cosas pasan en el fútbol. Le deseamos una pronta recuperación y le damos toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero. En la pretemporada lo hizo bien. Total confianza en él, pensamos que es un talento. Lo que le falta es lo que le falta a todos, la experiencia, pero la tomará partido a partido".

Además del guardameta, Ancelotti habló de cómo va a jugar el equipo: "Creo que esta pretemporada ha mostrado que se puede jugar de distinta manera. Hemos usado casi siempre rombo, en cosas ha salido bien, en el perfil defensivo hay que trabajarlo. No habrá un solo sistema. Podemos usar también 4-3-3 o 4-2-3-1 con dos pivotes, no apuesto por un único sistema", ha reconocido el entrenador. No tiene portero ni hay un nueve en el equipo: " En la pretemporada hemos metido muchos goles y ocasiones, el problema ha sido defensivo. Ha faltado acierto, el delantero aún no tiene frescura en verano, pero arriba estamos muy bien, tenemos opciones. Joselu es muy bueno en área y Brahim entre líneas puede dar soluciones", analizaba el entrenador. Le han preguntado si piensa que el número nueve se va a acabar usando este curso: "Creo que no, estoy satisfecho con la plantilla. He visto algo muy bueno en la plantilla. El equipo está enchufado, con ilusión y compromiso".

También ha explicado la reunión con los árbitros:"Hemos hablado y creo que ha sido una reunión muy positiva. Despúes de explicar las nuevas reglas, que no son mucho más. Puede que tengamos más tiempi añadido y nos tenemos que acostumbrar a esto. Creo que ahora es todo más claro. Como ha sido claro que los árbitros han tenido demasiado uso del VAR porque tienen que entrar menos. El árbitro es un juez que tiene que tener calma para tomar las decisiones como el año pasado que subieron entrenadores muy jóvenes y, como a Lunin, le faltaba un poco de experiencia. La misión de los árbitros es proteger al futbolista y la imagen del fútbol"