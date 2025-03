Ancelotti, lo tiene clarísimo: objetivo, no recibir un gol

No siempre, pero normalmente, las estadísticas de los equipos campeones muestran que reciben menos goles que partidos disputados. Sin embargo, esta temporada es tan extraña, en cuanto a irregularidad, que tanto el Real Madrid como el Barcelona suman más goles encajados que partidos jugados. El equipo de Ancelotti ha recibido 51 goles en 46 encuentros. El año pasado acabó LaLiga como líder en porterías a cero (21). Este curso es el tercero en la competición española, con diez partidos sin recibir un gol. Nunca Ancelotti ha acabado una temporada en el Madrid con más goles recibidos que partidos jugados.

Por eso, el entrenador italiano lleva todo el curso insistiendo en la mentalidad defensiva del equipo. Con éxito a veces, con menos éxito otras.

Para el encuentro de mañana es esencial no recibir un gol, pues eso daría la clasificación sin preocuparse de otras cosas. Contra el Rayo, Carlo Ancelotti probó con una defensa formada por Fran García, Alaba, Asencio y Lucas Vázquez. Sólo uno va a repetir contra el Atlético: se supone que Asencio, a no ser que Rüdiger no se haya recuperado completamente de su proceso gripal. Alaba empezó a mostrar buenas sensaciones, pero quizá el partido sea de demasiado estrés para su recuperación. En la izquierda, Mendy le ha ganado a Fran García el puesto para los partidos trascendentales, mientras que en la derecha, nadie duda de que Valverde va a ser el titular, pese a que el domingo, los minutos que jugó lo hizo de centrocampista.

«A nivel mental estoy tranquilo con lo que estamos haciendo para seguir recuperando físicamente mi cuerpo y, obviamente, con la ayuda de los doctores, los fisios y la energía de la gente cercana, puedo seguir trabajando, creciendo y estar siempre al ciento por ciento con el equipo», decía el uruguayo.

Es la defensa que más seguridad le ofrece a Ancelotti, tras las muchas vueltas que ha dado esta temporada para hallar el modo de echar el cerrojo en la portería. También necesita al mejor Courtois, que no estuvo el domingo: «Courtois tiene un pequeño problema, pero creo que va a recuperarse rápido para el miércoles», aseguraba Ancelotti tras la victoria contra el Rayo.