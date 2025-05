Antony se despide en un vídeo del Betis: imposible no emocionarte

La historia de Antony en el Real Betis Balompié ha llegado, al menos de momento, a su fin. El extremo brasileño, cedido por el Manchester United, se despide del club verdiblanco tras una etapa breve pero intensa, marcada por la emoción, la recuperación personal y un vínculo profundo con la afición y la ciudad de Sevilla. Su contrato de cesión se extiende hasta el 30 de junio de 2025, pero al no quedar más compromisos oficiales y tener que incorporarse a la selección brasileña de Carlo Ancelotti, Antony ha decidido cerrar este capítulo con una emotiva carta y mensajes que han conmovido al beticismo.

Antony, del infierno al cielo

Antony llegó al Betis en el mercado de invierno, en un momento delicado de su carrera. Tras un difícil paso por el Manchester United, donde perdió confianza y alegría por el fútbol, encontró en Heliópolis un refugio y una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. En su carta de despedida, el brasileño confesó que el fútbol siempre fue su alegría, pero que en Inglaterra llegó a dudar de su talento y pasión. “Del cielo al infierno. El balón dejó de entrar, la alegría fue desapareciendo, mi mundo se oscureció y empecé a dudar de mí mismo. Fue entonces cuando el fútbol me dio un último regalo. Ustedes”, escribió dirigiéndose a la afición bética.

Desde su llegada, Antony se integró rápidamente en el vestuario y en el esquema de Manuel Pellegrini. Su rendimiento fue clave en la reacción del equipo durante la segunda mitad de la temporada, aportando goles, asistencias y, sobre todo, una energía renovada. El Betis logró clasificarse para la Europa League y alcanzó la final de la Conference League, donde, a pesar de la derrota ante el Chelsea, el brasileño vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera[2][3].

Una conexión inmediata

La relación entre Antony y la afición del Betis ha sido especial desde el primer día. En cada partido en el Benito Villamarín, el público reconoció su entrega y calidad, y el jugador correspondió con gestos de cariño y agradecimiento. En la final de la Conference League, tras la derrota, Antony no pudo contener las lágrimas, reflejo de la pasión y el compromiso que sintió por los colores verdiblancos. “Con ustedes volví a sonreír. Con ustedes, reencontré al niño de antes. Aquel que amaba el fútbol con todo el corazón. Con ustedes, el fútbol volvió a ser amor. El amor verdadero”, expresó en su carta.

Aunque la despedida de Antony ha sido emotiva, no se trata necesariamente de un adiós definitivo. El propio jugador ha declarado que su deseo es continuar en el Betis, aunque reconoce que la decisión depende de las negociaciones entre el club verdiblanco y el Manchester United. “Me encanta el Betis y toda la gente aquí, pero tengo contrato con el Manchester United y no sé qué pasará después. Solo ellos saben lo que está ocurriendo. Ahora me voy con la selección nacional y luego me iré de vacaciones. Ya veremos qué sucede. Estoy muy feliz aquí, eso todo el mundo lo sabe. Me acuesto y me levanto contento, pero tengo contrato y no sé qué traerá el futuro”, declaró tras la final, mostrando su esperanza: “Confío en que sí pueda quedarme, pero solo Dios lo sabe”.

En la dirección deportiva del Betis existe optimismo y determinación para intentar retener al futbolista. El club ha anunciado que hará todo lo posible para que Antony continúe, explorando fórmulas creativas como una nueva cesión o la compra de un porcentaje de su pase. Sin embargo, la operación se presenta complicada, ya que el Manchester United busca recuperar parte de la inversión realizada en el brasileño, y el Betis no puede igualar las altas cifras que se manejan en Old Trafford.