La imperdible respuesta de Ancelotti a si Brasil va a jugar como el Real Madrid

Brasil recibió a Carlo Ancelotti con entusiasmo y con un vídeo lleno de leyendas del fútbol y otros deportes que le daban la bienvenida. Estaba abarrotada la primera conferencia de Prensa, acorde con la esperanzas que ha levantado el ex entrenador del Real Madrid. Creen que su capacidad para llevar vestuarios va a dar la vuelta a una selección tristona. «Brasil volverá a ser competitiva», dijo el nuevo seleccionador.

El italiano explicó su filosofía: «No sé, tras 40 años, cuál es el sistema que permite ganar los partidos, pero sí que sé que el sistema depende de las características de los jugadores, para que el futbolista esté cómodo. Quiero aprovechar la enorme calidad de estos jugadores y agruparla para ganar el Mundial», explicó después de dar su primer convocatoria.

Una convocatoria con Casemiro y sin Neymar

En ella estaban Vinicius, Raphinha, Antony y... Casemiro, que no estaba siendo convocado y a sus 33 años vuelve a la selección. «Es un gran jugador, he tenido la suerte de estar con él y la selección brasileña necesita jugadores con carisma, personalidad y talento. Brasil tiene talento y hay que añadir sacrificio y liderazgo eso es fundamental para preparar el Mundial», explicaba el técnico. El ex madridista, pues, es una de las sorpresas. No sorprendió con Neymar. «He intentado seleccionar jugadores que están bien. Contamos con Neymar, pero acaba de salir de una lesión. Tenemos muchos jugadores lesionados, como Rodrygo, Gabriel, Militao, Ederson. Brasil tiene muchos jugadores de talento. Obviamente contamos con él en su mejor versión. He hablado con él esta mañana para explicárselo y está de acuerdo con nosotros», decía Carlo Ancelotti.

"Yo no miro al pasaporte. Para mi Casemiro está aquí porque lo merece. No está Estevao porque es joven sino porque tiene calidad para estar aquí. Los jóvenes te traen entusiasmo, ganar. La experiencia te da la lectura de situaciones, liderazgo. En un equipo ambas se tiene que juntar. Es siempre un tema de conexión", continuaba el entrenador

Comparación con el Real Madrid

Explicó que su mejor virtud es la relación con los futbolistas: «La relación personal es capaz de sacar algo más que una relación profesional», decía. «Cada futbolista tiene su carácter. He entrenado a Cafú, que era un profesional enorme. Los brasileños saben elegir los momentos serios y los momentos divertidos», decía un Ancelotti, que piensa sacar la mejor versión de Vini en Brasil. «Tiene cariño a su selección y a veces es demasiada presión para hacerlo bien y no le permite sacar el talento». Y le preguntaron si iba a jugar como el Real Madrid: «Como este año, no; como el pasado sí».

Habló de cómo fue la negociación con Brasil. "Esta negociación empezó hace dos años. Después terminó porque tenía contrato con el Real Madrid, y se reabrió este año. Davide en este momento tiene una negociación abierta con un equipo europeo y no me parecía correcto traerle. Si se va con un club le deseo lo mejor, y si no, el puede volver con nosotros"