Arandina - Real Madrid: la terrible temperatura a la que se jugará el partido de Copa del Rey

Para no romper la costumbre de defensas que se lesionan, Lucas Vázquez no estará esta noche en Aranda de Duero para el estreno del Real Madrid en la Copa del Rey. «Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso del muslo derecho. Pendiente de evolución», decía el parte médico del conjunto blanco. Así que si Carlo Ancelotti se planteaba que Carvajal fuera central junto a Nacho, va a tener que cambiar de idea: «Carvajal es una opción y también vuelve Nacho. Carrillo está con nosotros y está entrenando bien. Tchouaméni necesita descansar», decía el entrenador blanco, que metió a los canteranos Tobías y Carrillo en la lista. Éste tiene todos los números para ser titular esta noche.

Dani Carvajal va a tener que jugar en la derecha porque no hay más jugadores para esa posición.

«No hablaría de un partido con cambios. Será un partido difícil, como el del año pasado ante el Cacereño. Tenemos que tomárnoslo en serio porque va a ser complicado, pero intentaremos ganar porque es una competición que nos interesa mucho. Puede que por cansancio, ya que jugamos el miércoles por la noche, haga algunos cambios, pero el equipo va a ser competitivo», continuaba ayer el técnico italiano, que ya tras la victoria en LaLiga contra el Mallorca aseguró que iban a tener prioridad para jugar los que no habían jugado.

Y uno de los que no hizo, uno que no ha jugado un minuto desde que llegó este verano al Real Madrid, es Arda Güler. Tuvo una lesión de rodilla y después dos recaídas musculares que le han dejado en blanco durante toda la temporada. Hubo un par de veces que parecía que iba a debutar y no lo hizo. A sus problemas físicos ha tenido que añadir la tristeza o las decepciones de estar tan cerca de empezar y no hacerlo. Puede que hasta hoy contra el Arandina: «Mendy todavía no está en la convocatoria, pero sí estará en la de la Supercopa. Camavinga sí está disponible. Kroos tuvo un pequeño problema en el tobillo contra el Mallorca, pero estará en Arabia. Güler está disponible hoy y es una opción que pueda empezar el partido», recontaba Ancelotti, para acabar las malas noticias de las bajas con una noticia excelente. Güler, por fin.

El futbolista turco lo necesita. A sus 18 años, fue el fichaje sorpresa del Real Madrid en verano, un jugador que había disputado dos temporadas en el Fenerbahçe y que había debutado en la selección absoluta. Ya estaba llamando la atención y el Real Madrid fue más rápido que nadie.

Güler llegó a Valdebebas algo impresionado, con su padre como principal acompañante y gurú, pero bastante más desenvuelto en los entrenamientos, donde ha mostrado su habilidad en los espacios cortos. Físicamente está trabajando para fortalecerse. Los compañeros sí han podido ver que es un futbolista distinto. Pero el madridismo tiene muchas ganas de comprobar si es la perla que parece.

Había planes de que jugase unos minutos contra el Mallorca, pero el partido fue más complicado y cerrado de lo que Ancelotti había previsto y no se presentó la ocasión. Güler necesita no acelerarse y el italiano lo sabe: «Es importante para él que esté bien. Poco a poco está entrenándose con el equipo y recuperando su mejor nivel. Tenemos que pensar todos en no tener prisa con él porque es muy joven, tiene 18 años. Tendrá todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Está listo», decía Ancelotti antes del encuentro del miércoles. «Si puedo darle minutos, le voy a dar minutos. Si no, será en otro partido».

La sensación térmica en el Arandina - Real Madrid

Todo indica que en un Madrid con muchos descansos y lesionados, es el día de Güler, incluso desde el inicio. Según la predicción de Aemet, puede que llueva hoy en Aranda de Duero, aunque no a la hora del partido. Sí que va a hacer frío. La sensación térmica, a las 21:30 horas será de 0 grados. Cuando acabe el partido de -1. Un día para quedarse helado... O para debutar.