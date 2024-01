Lío en el Dakar, acusan a Carlos Sainz de mentir

El piloto español Carlos Sainz, que quedó segundo en la primera etapa del Dakar 2024 y sacó veinte minutos al catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón, dijo que tuvieron tres pinchazos durante la etapa y pensó que habría "perdido quince o veinte minutos" por ello. Empieza emocionante la prueba.

Sainz 'voló' sobre su vehículo, que salió en cuadragésimo octava posición desde Al Ula (Arabia Saudí) y que tenía por delante a 27 coches apelotonados sobre el desierto, pues a partir del vigésimo en salir se salía de minuto a minuto, en vez de cada dos, como lo hicieron los veinte primeros, lo que provocó más polvo y peor visibilidad al madrileño.

Pese a todo, Sainz y su copiloto Lucas Cruz terminaron segundos, a apenas un minuto y 44 segundos del belga, del equipo Overdrive Racing, que a bordo de un Toyota capitaneó una primera etapa que a mitad de recorrido parecía tener controlada el sueco Mattias Ekström.

En llegada, Sainz explicó que en el primer tramo, antes de las piedras, tuvo un pinchazo lento y como perdía poco aire, siguió, pero a 15 o 20 kilómetros empezaron las piedras y tuvo otro pinchazo. "Cambié del tirón las dos ruedas para no perder más tiempo después", señaló el madrileño. Resaltó que después ya no le quedaban ruedas y que siguió en el polvo y entre rocas, donde se encontró con un coche y volvió a tener otro pinchazo. Sainz comentó que lo que hizo fue llenar de aire la rueda del pinchazo lento para poder terminar.

"Pensé que habría perdido como quince o veinte minutos", afirmó Sainz, que subrayó que tanto Lucas Cruz, su copiloto, como él hicieron "una etapa buena" pero estuvieron "muy estresados al estar sin ruedas" de repuesto.

El enfado de Nasser Al-Attiyah con Carlos Sainz

Preguntado por la etapa de este domingo, Sainz incidió en que primero se iba a duchar y luego, tras el 'briefing', ya pensarán en la etapa, tras aseverar que el inicio de este sábado fue caótico: "Ha sido salir de medio minuto en medio minuto. Yo pensaba que era de minuto en minuto, pero era polvo y más polvo".

"Estoy muy contento porque al final ha sido un resultado positivo pero pensé que íbamos a perder mucho tiempo", insistió el madrileño, que señaló que "esto acaba de empezar".

Sin embargo, la rivalidad en el Dakar se nota desde el primer día y Sainz es uno de los grandes favoritos. Su rival es el el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar 2024 en coches, y que puso muy en cuestión la historia de Carlos Sainz. "Si hubiera tenido tres pinchazos, seguiría allí. No es verdad, olvídate de eso. Sabemos quién tiene un pinchazo y quién no",aseguró Al-Attiyah, que terminó vigésimo segundo a 26 minutos del líder y a algo más de 24 de Sainz.

Al-Attiyah aseguró que él sí tuvo dos pinchazos. Uno, en los primeros cincuenta kilómetros y a los ochenta kilómetros "otra vez otro pinchazo, algo que fue extraño". "No teníamos ruedas para el resto de la etapa, que eran 300 km de piedras y decidimos ir 'muy fácil' para simplemente acabar. No me importaba más, pero en los últimos 15 kilómetros -con otro trazado más fácil- lo intenté y cogimos un buen tiempo", expuso Al-Attiyah.