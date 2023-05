Aridane: "Si defiendes bien el equipo va diciendo, hostia, se emociona y coge confianza"

Aridane Hernández salió de Gran Tarajal, su pueblo en Fuerteventura, con 15 años. Ahora tiene 34 y después de recorrer media España ha echado raíces en Pamplona, en Osasuna, con quien va a disputar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Habla tranquilo y muy cercano de ese partido, la vida del futbolista y los constantes cambios de equipo, sus tatuajes...

¿De dónde viene su nombre?

Es de origen guanche. Nombre canario autóctono.

¿Echa mucho de menos su tierra?

Sí, claro, siempre se echa de menos. Allí coges fuerza. Aquí por ejemplo en Pamplona, lo típico del frío, un poco los días grises, y cuando vas para allá cargas las pilas y otra vez a volver a funcionar y a entrenar y a jugar. Suelo ir sobre todo en Navidad o verano. Y después cuando tengo algún parón que otro también, porque como han puesto vuelos directos de Pamplona, me cuadra viernes-domingo.

¿Cómo es Gran Tarajal?

Es un pueblo pesquero, tiene su puerto, su avenida con la playa, los típicos bares del pueblo... Está bien, en verano sobre todo se masifica. Allí se está súper bien. Yo me puedo permitir viajar a cualquier lugar del mundo, pero cuando tengo tiempo libre o en verano que tengo más días, prefiero ir a mi pueblo, porque como estoy todo el año fuera de mi familia, mis amigos, prefiero estar allí.

"Con quince años me fui a Madrid y es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

Salió muy joven..

Sí, a los 15 años. Resulta que estábamos en el cadete, o no recuerdo, alevines o infantil, del equipo de mi pueblo y justo hicimos una campaña muy buena y nos clasificamos para el campeonato de España. Hacemos como un pequeño torneo entre los equipos canarios que quedaban primeros de la liga y el primero y segundo iban a una previa al campeonato de España, y a nosotros nos ganó Las Palmas y quedamos segundos, fuimos para allá y jugamos contra el Flecha Negra, el Villarreal y el Albacete. Allí es cuando me vio un ojeador del Real Madrid y me dijo que si quería fichar. Volví a Fuerteventura para estar con mis padres y decirles lo que había. Tenía varias opciones: Las Palmas, Tenerife, Valladolid... Pero me fui a Madrid y es la mejor decisión que he tomado.

¿Y cómo fue el paso por Madrid?

Era el primer año que salía de mi casa para jugar al fútbol y no me vieron para jugar en el Madrid en esas categorías y me cedieron dos años al Valladolid. Jugué en el cadete y siendo juvenil fuimos campeones y jugamos el campeonato de España, donde nos eliminó el Real Madrid. Volví entonces al Madrid, jugué un año y no me renovaron. Y el mismo que me vio para jugar en el Madrid me dijo que si quería hacer las pruebas en Liverpool. Estuve un mes, y la experiencia, madre mía, fue muy buena.

Después ha pasado por Ceuta, Alavés, Eldense, Granada, Cádiz... ¿Es duro eso de tener la maleta preparada? Sitio nuevo, nuevos compañeros...

A ver, las primeras veces sí, pero uno se acostumbra, ya sabe uno lo que quiere y es lo que hay, te tienes que acostumbrar, porque al final si no... He tenido muchos compañeros que iban a llegar alto, incluso se fueron al Tenerife a jugar, y por estar lejos de la familia... En Tenerife, que en el cualquier momento te coges un avión y estás en Fuerteventura, que no tienes que “cruzar el charco” como yo, pero cogían y no querían estar en Tenerife y se volvieron.

¿Irse de casa tan joven hace madurar?

Sí, sí. Al final te vas fuera de casa y la gente que te acoge lo hace súper bien, que es lo que uno quiere, que lo acojan como en casa, y es la suerte que he tenido, en todos los equipos, en todos los clubes, he estado en residencias y en muchos sitios y siempre me han tratado con mucho cariño y vas cogiendo experiencia en esas cosas.

Ha pasado por todas las categorías. ¿Cambia mucho el fútbol?

Sí que cambia, es como los estudios, 4º de la ESO es un poco más difícil que primero, pues igual. La exigencia cada vez es máxima y tú te tienes que cuidar mucho más, la alimentación, el descansar, estar bien tanto emocionalmente como físicamente. Todo suma.

En Pamplona sí ha echado raíces...

Tengo dos niñas y nacieron en Pamplona, en 2018 y 2019. Y estoy encantado aquí. La gente desde el primer momento me ha tratado con mucho cariño y respeto y yo se lo he devuelto con sacrificio y tirando para adelante siempre.

¿Tiene cuadrilla?

Sí, algunos tengo, sí, de aquí de Burlada.

"En Pamplona la gente está muy enganchada a la final de Copa y en mi pueblo, como locos"

¿Cómo está el ambiente en Pamplona por la final de Copa?

Pues imagínate, aquí hace mucho que no se vivía una cosa así y la gente está enganchada. Incluso ve posibilidades, aunque sean mínimas. Y en mi pueblo... Un chico que además ahora es finalista de la Copa del Rey, están locos. De hecho, vienen unos cuántos a Sevilla a verlo. Voy a estar acompañado. Ganar sería lo máximo para nosotros.

Un Master en sufrimiento se han sacado en esta Copa.

No sólo la semifinal, los anteriores hemos sufrido y nos hemos clasificado en la prórroga [contra Nástic, Betis y Sevilla]. Y en Bilbao sufrimos mucho, sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que ellos iban a salir desde el primer momento a atacar y nosotros intentar defender, defender... El empate nos valía e incluso con el 1-0 en la prórroga íbamos a seguir hacia adelante. Y salió la jugada, la metió Pablo para adentro y lo bueno que fue casi al final, que no había margen.

Y les estaban esperando en Pamplona de madrugada.

Paramos un poco en la autopista porque teníamos que coger al cuerpo técnico, a los fisios y todos porque se montaron en la guagua con nosotros, y fuimos directos a la Plaza Castilla, y allí estaban los aficionados dando la talla, como siempre.

"Al Madrid ya lo ves, pasa eliminatorias de Champions como el que se cambia de calzoncillos, pero tenemos posibilidades"

Empezó como delantero...

Sí, sí, y fui para atrás poco a poco.

¿Cómo se aprende el oficio de central?

Al final, para eso están los entrenadores... Cuando llegué a Valladolid yo jugaba de mediocentro y el entrenador que había, como tenían muchos mediocentros y me veía como central también y faltaban centrales, pues me puso de central. Y de ahí hasta ahora.

¿Qué es lo más importante para ser central?

Ser seguro, ser contundente, porque al final, si la defensa está segura y hace los despejes contundentes, el equipo va cogiendo confianza y va diciendo, hostia, tenemos aquí una defensa buena, y ellos se van emocionando y cogiendo confianza, que es lo importante. En esta categoría si encajas un gol al final es difícil empatar y más remontar, por eso en nosotros la clave pasa por tener la portería a cero. Trabajamos para ello y sabemos que de medio campo para adelante tenemos mucha calidad.

¿Qué espera de la final?

A ver, siendo aficionado ves favorito al Madrid, pero vamos a tener nuestras opciones, es una final, es a un partido, al Madrid ya lo estamos viendo, pasa de ronda en la Champions como uno se cambia de calzoncillos, pero al final también tienen mucha carga de partidos y la final creo que va a ser un partido interesante. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro estilo e ir a por ellos. No podemos encerrarnos atrás porque te someten, te someten y es cuando te meten el gol.

¿Qué le gusta de Benzema?

Fue el año pasado Balón de Oro... Todos los jugadores del Real Madrid están ahí por algo. Y tienen fondo de armario, que es importante: cuando los titulares no están bien, los suplentes también resuelven. Siendo central, prefiero enfrentarme a delanteros que reciban de espalda y aguantan la pelota; Benzema es muy bueno, pero también va mucho a recibir y se asocia mucho, no es tipo el Chimy Ávila que te rompa los espacios. Para mí estos son los mejores delanteros. El Chimy te rompe la espalda y eso es lo que a los defensas no nos gusta.

Dice que cuida mucho la alimentación. ¿Cómo lo hace?

Al final esta categoría no perdona, si no te alimentas bien y no descansas... Cuando eres joven parece que no lo notas, pero vas cumpliendo años y dices, qué verdad es. La alimentación la llevo a rajatabla, es verdad que un día a la semana mi nutricionista me da libre para yo que sé, comerme una pizza, porque si no llega un día que te lo saltas súper mal.

¿Qué significan todos los tatuajes que lleva?

En el brazo derecho es por mis hijas, me hice varios leones, que es por mis hijas y mi familia, es como si fuera mi familia. Y en el izquierdo, me gusta la temática de los dioses griegos, las películas y todo: llevo a Zeus, a Menelao, y por dentro tengo como el Coliseum. Y luego en el gemelo derecho tengo la bandera canaria.

¿Ha estado ya en los Sanfermines?

Todos los años, es un ambientazo, pero es verdad que yo no paso desapercibido, cuando te ven, foto para aquí, para allá, con el calor que hace uno se agobia, pero está todo bien.

¿Y si vive los próximos con la Copa?

Sería increíble.