Así explica Simeone la clave de la remontada contra el Leverkusen

"Es un partido que la gente recordará dentro de muchos años", dice Simeone. Una remontada con diez jugadores que emocionó al estadio Metropolitano y que Simeone explicó después del partido. "En el descanso hablamos, identificaron [los jugadores] la manera en que teníamos que jugar y llegó el empate. Con diez contra once ya controlamos bastante bien el juego ofensivo que tienen", decía el preparador rojiblanco. " Apareció en el segundo tiempo lo que ya apareció en otros partidos no hace mucho, donde se ve humildad, trabajo, jerarquía, contundencia, saber sufrir, interpretar cómo hay que jugar los partidos y lo interpretaron a la perfección. Supimos marcar en las ocasiones que tuvimos y diez contra diez ya se empezaba a ver que podíamos ganarlo. Es un partido de los que la gente se acuerda, seguro", analizaba el Cholo.

"Ojalá no tengamos que atravesar siempre estos caminos. El equipo en el segundo tiempo fue encomiable, fue lindo de ver. Fue mucho más allá de remontar el partido, hay más, hay un equipo que supo buscar esos pequeños detalles de cómo cambiar el partido", dice Simeone. "Dirigir no es fácil porque el primer tiempo fue duro, no jugamos el partido que teníamos que jugar y con el gol y con uno menos hay que gestionarlo. Lo gestionamos em el entretiempo y el afortunado soy yo que tengo receptores que pueden llevarlo al juego en el mejor momento", añade.

"Estamos recorriendo un camino muy lindo, disfrutándolo y queremos lo mejor y vamos a ir a por lo mejor. Seguro", advierte. Y lo mejor es, al menos, llegar a la final de la Liga de Campeones, un objetivo que ya fijó en la conferencia de prensa previa al partido, alejándose del habitual partido a partido. "No me vine arriba, dije lo que quiero, quiero jugar la final como lo quieren todos los entrenadores que juegan la Champions. No dije nada extraordinario", admite.

El Atlético ha conseguido ganar varios partidos en los últimos minutos esta temporada. Algo que no es casualidad y que también explica Simeone. "Se va alimentando partido tras partido cuando uno repite las situaciones esa sensación de que si empato puedo ganar y el rival lo siente. Si me empatan por ahí me ganan. Se genera lo que se ha generado en muchos equipos que tienen esa costumbre de que cuando te empatan el partido hacerte sentir que te lo pueden ganar", asegura.