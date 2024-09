Los ataques de tos de Hansi Flick que casi no le dejan acabar la conferencia de prensa

Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, compareció ante los medios para analizar el partido contra el Getafe en una conferencia que tuvo un “enemigo” inesperado. Al preparador azulgrana le entró un ataque de tos incontrolable por la que tuvo que parar, levantarse y pedir agua e incluso un caramelo para poder seguir.

Se lo tomó a risa, pero las “medidas” tampoco fueron muy efectivas, ya que le volvió a suceder y tuvo que levantarse de nuevo. Finalmente, pudo acabar antes de marcharse casi corriendo y sonriente. Pidió disculpas.

Iñaki Peña y Lamine Yamal

Flick defendió a Iñaki Peña, el portero que ocupará el lugar de Ter Stegen después de la grave lesión del alemán. “Iñaki lo está haciendo muy bien, tanto en la pretemporada como en los entrenamientos. Es un gran profesional, entrena duro. Siempre es difícil para un portero como él no jugar. Tenemos confianza en él y de momento no sentimos presión”, afirmó el técnico barcelonista, aunque también desveló que tienen que analizar la situación para saber si ir al mercado de fichajes o cómo hacerlo.

Respecto a Lamine Yamal, más o menos confirmó que será titular ante el Getafe: “De momento no parece que necesite descansar. Está bien, se encuentra bien... Lo valoraremos [si juega], pero no creo que mañana tenga que descansar. También hay que destacar que jugamos en casa y hay que empezar con un once fantástico, y estamos viendo que Lamine está haciendo cosas espectaculares, y el resto de jugadores, y tenemos que seguir”. Después, puso calma cuando le preguntaron si es el mejor futbolista del mundo. "Calidad no tiene que ver con la edad. A su edad está haciendo cosas increíbles. ¿Si es el mejor? Podría llegar a serlo, cien por cien seguro", dijo.

El compromiso de Raphinha

También desveló que analizan cada partido y respecto al de Villarreal, pese al 1-5, tienen muchas cosas que mejorar. Sobre Raphinha dijo que “no” le está sorprendiendo su rendimiento. “Está dando lo mejor de sí al equipo, como vemos en el campo, está claro que él aporta dinámicas muy necesarias en los partidos, y además todo el mundo le quiere en el vestuario. Lo da todo y para mí eso es lo más importante. Es necesario tener estos jugadores tan queridos en el vestuario”.