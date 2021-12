Fútbol

El Atlético ha presentado su renuncia defender el título que logró el año pasado. Queda mucho campeonato por delante, pero la sensación es que se enfrentaban el campeón y el aspirante, como si se tratara de un Mundial de boxeo. Y el campeón ha dimitido.

Entre gritos de «Cholo, quédate» y «minuto 93», la afición madridista disfrutaba de lo que entiende como un cambio de guardia en la Liga, aunque el Atlético intenta resistirse a su manera. «El campeonato es largo, pese a que hoy tenemos una diferencia muy grande con el primero, pero tenemos que centrarnos en el que tenemos más cerca y pensar partido a partido», dice Simeone.

«Es difícil», admite Mario Hermoso cuando se le pregunta por la posibilidad de pelear aún por el título. «Somos conscientes. Cuando nosotros estuvimos en ese momento el año pasado teníamos las cosas claras y sabíamos que era muy difícil, pero la competición es larga y quedan muchos partidos», añade.

Simeone intentaba igualar el partido desde el banquillo y estuvo cerca de hacerlo en el comienzo de la segunda parte, con las ocasiones de Joao Félix y de Cunha. «El segundo gol te termina de lastimar», reconoce. El partido se le había empezado a marchar por un error de uno de sus futbolistas más fiables, Koke, que se equivocó en la entrega de un balón. «No pasaba nada [en el partido], ha sido un error mío en la salida de balón y en la contra nos han metido el gol», admitía el capitán tras el partido. «En el segundo tiempo hemos dado la cara, en el primero no hemos estado tan finos, pero nos han metido el segundo en otro contraataque», explicaba Koke.

El contraataque era una de las cosas que más preocupaban a Simeone del Real Madrid. «Estaba hablado», dice. «El Madrid está pasando una etapa de contundencia absoluta», dice el Cholo. «Juegan con un bloque bajo, defensivamente muy fuertes, con velocidad y contundencia arriba. Es un fútbol que me gusta», asegura. Pero no quiere valorar si el Real Madrid le había ganado con sus propias armas. «Ancelotti trabaja de una manera extraordinaria y el equipo está jugando muy bien. Saca partido de lo que tiene», dice el entrenador del Atlético.

«Tengo un equipo que me deja tranquilo porque saben lo que hacen en el campo. Manejan muy bien el juego y tienen compromiso defensivo. Es un equipo, no sólo jugadores con gran calidad», asegura. «Mi equipo me gusta mucho en el aspecto defensivo. Es lo que hemos mejorado más desde el principio de la temporada», añade. Y eso es lo que hace sentir a su equipo más cerca del título. «Somos favoritos», admite, «aunque esto es largo». Eso es lo que da esperanzas al Atlético. «Queda mucho, esto sigue y tenemos un partido menos» Son todas finales ya. Vamos a pensar partido a partido», dice Koke.