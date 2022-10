La salvaje humillación que sufrió Carrasco ante el Bayer Leverkusen

El Atlético de Madrid se despidió de la UEFA Champions League de la peor manera posible: fallando un penalti en la última jugada. Yannick Carrasco no solo tuvo que aguantar la derrota, sino también las burlas del lateral neerlandés Bakker. La explicación es que ambos jugadores estuvieron peleados todo el tiempo durante el partido y, tras ese lanzamiento, el futbolista del Bayern hizo sangre con el error del jugador colchonero.

Carrasco no entró en ninguna polémica con Bakker. El internacional belga ni se inmutaba. Simeone explicó la decisión de que finalmente tirase el belga: “Griezmann estaba muy cansado y en ese momento Carrasco agarró la pelota en cuanto el árbitro vino de ver el VAR. Y Carrasco es uno de los tiradores, como hizo contra el Espanyol o contra el Real Madrid”.

El belga fue el autor del primer gol y tenía mucha confianza. Lo cierto es que sus datos se han ido diluyendo con el transcurso de la temporada. Su último gol fue el 10 de septiembre contra el Celta de Vigo. Atrás quedan ya los 11 tantos que consiguió en la 20/21 con seis goles. No hay duda de que es uno de los jugadores más queridos para su afición. Desde 2020 ya no usa las redes sociales debido a toda la presión que ha tenido que aguantar a lo largo de su carrera.

Felices 117 años @Atleti 🔴⚪️ Orgulloso de escribir una parte de su gran historia con todos vosotros! AUPA ATLETI! pic.twitter.com/52zB6oVkxq — Yannick Carrasco (@CarrascoY21) April 26, 2020

El técnico argentino no tardó en hacer autocrítica: “No tengo ninguna duda de que la Champions me cuesta. Las dos finales, una la perdimos por penales y otra en el 93, que nos quedamos sin energía. Más cerca de ganar una Champions que en los penales no hay, pero soy un cabeza dura y voy a seguir insistiendo mientras tenga la posibilidad en este club. Es un momento difícil, duro. No lo esperábamos. Es la segunda vez en diez años que quedamos fuera de los octavos de final. No estaba dentro de lo que esperábamos, pero es la realidad, y la realidad es que la temporada pasada nos costó muchísimo entrar en los octavos de final”.