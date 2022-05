Al margen de la posición que ocupa el Atlético al final de la temporada y de haber asegurado su presencia en la Champions el próximo curso, con más margen del que parecía hace apenas un mes, la temporada del equipo rojiblanco ha sido bastante pobre. Eso sin ser excesivamente duro. Salvo en la eliminatoria frente al Manchester United en octavos de final de la Champions, en ninguna competición ha estado a la altura de lo que se esperaba de la plantilla al iniciar el curso. En el club, en los despachos del Metropolitano, se da por bueno el resultado final desde el momento en el que cuadran los números y no hay nadie que haga autocrítica, al menos públicamente.

En la conferencia de prensa previa al partido frente a la Real Sociedad, Simeone fue, por fin, crítico desde la exigencia. Ya era hora, ya tocaba. Por una vez no se agarró a poner en valor su recorrido en el club. Reconoció que todos pudieron haber hecho mejor las cosas, empezando por él y su cambio de sistema permanente, que tan loco ha vuelto al equipo. Bravo. Este sí es el camino. Una vez aclarada su continuidad, jamás puesta en duda desde el club, toca pensar en la temporada que viene y trabajar para poner en manos del Cholo los elementos necesarios para jugar el tipo de fútbol que a él le gusta, lejos de los jugadores que componen actualmente la plantilla.

La guinda para que todo fuera sobre ruedas y que no haya algunos que se dediquen a repartir carnets de sangre colchonera, estaría en lograr que en el próximo Atleti quepan rojiblancos de cualquier gusto: los cholistas, los que no lo son tanto, los que les gusta su juego y los que se aburren soberanamente, los que exigen bastante más al equipo y los que se conforman con no estar como hace quince años.

Tener una opinión u otra no le hace a nadie menos del Atleti. En esta época donde los radicales están de moda y parece que el mundo lo domina el que más ruido hace, es fundamental que los moderados no se den por vencidos. El Atleti de la próxima temporada tiene que ser un Atleti de todos y eso hay que empezar a construirlo desde ya mismo. Se trata de que no se repita una temporada tan pobre como la actual. Y eso también es en beneficio de todos.