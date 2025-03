Atlético - Real Madrid: Ni Modric, ni Camavinga, el jugador clave del Real Madrid

En el libro «Pensar rápido, pensar despacio», Daniel Kahneman explica cómo los sesgos guían equivocadamente nuestras ideas. Uno de los ejemplos que pone sucede en el ejército israelí, cuando un alto mando echa una tremenda bronca a un piloto porque, en su último vuelo, lo había hecho rematadamente mal. En el siguiente vuelo mejora y, por eso, el alto mando presume de que su bronca ha provocado ese cambio en el piloto. Lo que explica Kahneman es que todos tendemos a la media y que lo más probable, lo casi seguro, es que después de una mala actuación llegue una bastante mejor. Y que, para eso, nada tiene que ver la bronca que se recibe entre medias.

Pitos a Tchouameni

Una de las teorías con las que se quiere explicar que Tchouameni se haya convertido en el jugador fundamental en el centro del campo del Real Madrid estos días es que los pitos que recibió en el choque de Copa contra el Celta le han hecho cambiar. Ni él está de acuerdo: «Cuando empiezo cada partido, lo más importante para mí es estar concentrado en lo que tengo que hacer en el campo», decía ayer el centrocampista. «Claro que escucho las pitadas durante el partido, pero al final cada partido tiene su historia. Han empezado con pitadas y luego he hecho un buen trabajo, y eso es lo más importante», continuaba ayer el centrocampista francés. Se ha convertido en el futbolista clave del equipo blanco, casi tanto como los delanteros. Y más ahora que la participación de Mbappe es dudosa.

Puede que el futbolista esté viviendo su mejor momento desde que llegó al club blanco tras varias etapas de mucha irregularidad y con constantes cambios desde el centro del campo a la defensa. En el primer lugar no conseguía mostrar su personalidad y, más atrás, no terminaba de encontrar su lugar. «Son dos trabajos completamente diferentes. En la defensa tienes un poco más de tiempo para jugar, pero la diferencia también es que es más complicado estar concentrado porque no tienes el balón todo el tiempo», describía acerca de lo que tiene que hacer cuando Ancelotti le pone en la retaguardia. Fue en los momentos de emergencia. Ahora, con Rüdiger, Asencio y Alaba, ya no hace falta atrás, pero se ha convertido en un fijo del equipo. «En el medio tienes que estar concentrado todo el tiempo porque puedes recibir el balón y defender», contaba.

Comparación con Casemiro

A Tchouameni se le comparaba con Casemiro y, hasta ahora, iba perdiendo la partida... hasta ahora: «Ahora puedes ser el mejor jugador del mundo, pero habrá gente que prefiera a otros. Con la experiencia sabemos cómo actuar si hay una situación así. Tienes que seguir trabajando y hacer las mismas cosas intentando mejorar. Si haces las cosas bien, acabarás jugando bien».

¿Y Modric?

Y está haciéndolo bien. De ahí que una de las dudas de Carlo Ancelotti para el encuentro decisivo de hoy sea su compañero. Con Fede Valverde de lateral derecho y Ceballos lesionado, Modric y Camavinga pelean por ser titulares en el encuentro de hoy. El croata, que se jugó todo el partido contra el Rayo Vallecano, no ha disputado dos partidos consecutivos esta temporada. «Es una casualidad. No miro las estadísticas para hacer la alineación de mañana. Modric no debería preocuparse, porque no miro eso», dijo Ancelotti.