Sorpresón; Mbappé no empieza el último entrenamiento del Real Madrid antes del Atlético

Kylian Mbappé, no ha comenzado el último entrenamiento del Real Madrid antes del crucial encuentro contra el Atlético. Sin embargo, el club blanco asegura que el delantero sí está trabajando en las instalaciones del club, con el plan de unirse grupo más tarde. Antes de los partidos de Champions, hay quince minutos de entrenamiento abierto para que lo vea la Prensa. Y ahí no estaba Mbappé.

El derbi contra el Atlético es un partido esencial para el resto de la temporada, pues supone pasar a los cuartos de final de la Champions. Después de su discreto papel en la ida, se espera mucho en la vuelta de mañana, pero la ausencia aparente del francés en el entrenamientos grupal alimentó las dudas sobre su participación en el choque.

Carlo Ancelotti habló del futbolista antes del entrenamiento, acerca de su relación con Vinicius, con el que se está diciendo que no se lleva bien: "No he visto lo que decís vosotros y no lo puedo comentar con los dos futbolistas porque no lo he visto. Se llevan muy bien”, decía el entrenador, que no dijo nada acerca de una posible mala condición física.

Pero hay pocas dudas acerca de que Mbappé va a jugar el encuentro contra el Atlético. En el choque contra el Rayo Vallecano, el delantero celebró con rabia el tanto que abrió el partido. Estaba claro que estaba al tanto de las críticas y quería demostrar en el campo que no le pasaba nada. Por eso, el encuentro del Metropolitano lo ha marcado en su calendario.