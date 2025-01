Real Madrid - Celta, en directo hoy: octavos Copa del Rey 2025, en vivo

El Real Madrid atraviesa momentos delicados tras la derrota en la Supercopa de España frente al Barça, y el rendimiento de Vinicius Jr. ha sido uno de los focos principales de críticas.

El brasileño, que cerró 2024 entre premios individuales como el The Best y el Globe Soccer Award, no ha comenzado el nuevo año con el pie derecho.

Entre sanciones, expulsiones y una sequía goleadora, su rendimiento preocupa a un equipo que necesita de su estrella para revertir la situación.

Un inicio de año gris para Vinicius

El rendimiento de Vinicius en las últimas semanas ha sido muy diferente al que mostró en los primeros meses de la temporada. En la Liga, anotó ocho goles en las primeras 13 jornadas, y en la Champions, cinco en seis partidos.

Sin embargo, no marca desde el 10 de diciembre, cuando vio portería en Bérgamo frente al Atalanta. Desde entonces, ha participado en seis partidos con resultados decepcionantes: una expulsión, una sanción, y en los cinco encuentros que jugó, no logró goles ni asistencias.

El brasileño también dejó dudas en la Supercopa. Ante el Mallorca en semifinales, estuvo más pendiente de su duelo con Maffeo que de generar peligro. En la final contra el Barça, su actuación fue prácticamente inexistente, dejando al equipo sin una referencia ofensiva clara junto a Mbappé.

Sanción en Liga: un obstáculo más

La situación de Vinicius en Liga se complica aún más debido a la sanción que recibió tras su expulsión contra el Valencia en Mestalla, donde protagonizó un desafortunado incidente al empujar a Dimitrievski. Este comportamiento le costó dos partidos de suspensión, que el club intentó reducir sin éxito.

Como resultado, no estará disponible para los encuentros contra Las Palmas y Valladolid, volviendo a la competición doméstica recién el 1 de febrero, cuando el Madrid visitará al Espanyol.

La Copa y la Champions, sus tablas de salvación

Con la Liga fuera de su alcance temporalmente, Vinicius tiene dos escenarios ideales para recuperar confianza: la Copa del Rey y la Champions League.

El brasileño buscará hoy mismo redimirse ante el Celta en el Santiago Bernabéu, y el miércoles, enfrentará al Red Bull Salzburgo en un duelo clave para las aspiraciones del Madrid en Europa. Ambos partidos serán frente a su afición, un contexto propicio para romper su racha negativa.

El Bernabéu, clave en su resurgir

El Santiago Bernabéu ha sido históricamente un escenario donde Vinicius ha encontrado respaldo y energía para brillar en los momentos más complicados. Este apoyo puede ser crucial para que el brasileño recupere su mejor versión.

El Madrid necesita que su estrella vuelva a ser decisiva. Si logra reencontrarse con el gol y retomar su dinamismo habitual, Vinicius no solo será vital en el corto plazo, sino que también fortalecerá al equipo para los desafíos que se avecinan en la segunda mitad de la temporada.

El reto está claro: Vinicius debe demostrar que sigue siendo una pieza clave en el esquema de Ancelotti y un líder para el Real Madrid. Su camino hacia la redención comienza ahora, y el Bernabéu será testigo de su respuesta.