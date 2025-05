El Barça ya tiene nueva camiseta para el Clásico y este su precio

El FC Barcelona presentará una edición especial en su camiseta para El Clásico del próximo 11 de mayo en el estadio Olímpico de Montjuïc.

Durante los Clásicos el equipo catalán se ha alineado con Spotify y han desfilado en su camisetas nombres como Coldplay, Drake, The Rolling Stones, Rosalía y Karol G. En esta ocasión, los jugadores del primer equipo lucirán en el pecho el logo de Cactus Jack, una marca creada por el artista que da nombre a su sello discográfico, a sus colecciones de moda y que actúa como su alter ego creativo. Este emblema también aparecerá en la equipación del primer equipo de fútbol femenino para el partido de Liga F del 18 de mayo contra el Atheltic Club en el Johan Cruyff.

Travis Scott es uno de los artistas más escuchados en Spotify, famoso por su capacidad de mezclar estilos que van del rap pasando por el hip hop alternativo, entre otros. El músico cuenta con más de 67 millones de oyentes mensuales en la plataforma y más de 44.000 millones de reproducciones, incluyendo cinco canciones en el Billions Club, el grupo de temas que acumulan más de mil millones de reproducciones.

Coldplay, por ejemplo, fue en el duelo de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu con 0-4 a favor de la entidad azulgrana. En la final de la Copa del Rey no hubo colaboración, ya que solamente es para Liga.

¡De 400 a 3.000 euros!

A pesar de que el precio no está a alcance de todos los bolsillos. el club colgó el "Sold out" una hora después de anunciar su venta. El club anunció la venta de estas camisetas pasadas las nueve de la mañana y pocos minutos después de las diez, ya no se podían comprar existencias de todos los productos.

Los aficionados podían hacerse con cuatro versiones, dos masculinas y dos femeninas. La versión limitada a 1.899 unidades que cuesta 399,99 euros y la firmada, a 2999,99 y en un lapso de poco más de media hora ya no se podía comprar ninguna talla S, M, L o XL de cualquiera de las ediciones.

También se pondrá a la venta el día 9 de mayo en la web del artista una línea de ropa lifestyle de edición limitada que traslada el universo creativo de Travis Scott a prendas cómodas y casuales, entre ellas, camisetas, sudaderas, una gorra, un pantalón corto, una chaqueta, una bufanda y una pelota de fútbol estilo retro.

El FC Barcelona también compartirá una edición especial de la popular playlist Barça Matchday en Spotify con canciones temáticas para motivar a los jugadores y a la afición antes del partido, que ha sido curada por Travis Scott.