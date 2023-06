Benzema deja el Real Madrid

Se acabaron las especulaciones en torno al futuro de Karim Benzema. El capitán dice adiós de forma definitiva al Real Madrid. Así lo ha oficializado el club blanco a través de un comunicado.

"El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de nuestras más grandes leyendas. Karim Benzema llegó a nuestro club en 2009, con tan solo 21 años, y ha sido un jugador fundamental en esta época dorada de nuestra historia. Durante las catorce temporadas en las que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta, ha conseguido 25 títulos, una cifra récord en el Real Madrid: 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Karim Benzema es el actual Balón de Oro y Jugador del Año de la UEFA, además de ser incluido en el Once FIFA FIFPRO y ganar el Trofeo Pichichi 2022. Galardones recibidos después de una de las temporadas más extraordinarias de nuestra historia, especialmente en la Champions League, en la que nuestro capitán protagonizó partidos memorables que contribuyeron a que el Real Madrid conquistara la Decimocuarta Copa de Europa en París, siendo el máximo goleador de esta competición con 15 goles.

Karim Benzema es el quinto jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta con 647 partidos, y es el segundo goleador histórico del Real Madrid con 353 goles. Es además el segundo goleador histórico del Real Madrid tanto en la Liga como en la Copa de Europa. Y es también el cuarto goleador de la Champions League en la historia de esta competición y el cuarto goleador de la historia de la Liga.

La trayectoria de Karim Benzema en el Real Madrid ha sido un ejemplo de comportamiento y profesionalidad, y ha representado los valores de nuestro club. Karim Benzema se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Los madridistas y todos los aficionados del mundo hemos disfrutado de su fútbol mágico y único, que le han convertido en uno de los grandes mitos de nuestro club y en una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida.

El próximo martes 6 de junio, a las 12:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de Karim Benzema, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez".

Se pone fin así a todos los rumores que el francés nunca quiso desmentir rotundamente. Cuando el diario Marca le dio un premio esta semana, Karim Benzema aseguró que todo lo que se hablaba era cosa de internet y que eso no era la vida. Bueno, pues sí lo ha sido. Como se ha ido informando,Karim Benzema, a sus 35 años, deja el Real Madrid para retirarse y hacerse rico los dos siguientes años en Arabia Saudí. Han sido unos dias muy raros entorno a la figura introvertida del futbolista francés. No salió ante los medios en las derrotas, tampoco al ofrecer las Copas ganadas, después se dejó caer la oferta y nunca fue definitivo en su negación. Era como si esperase a que todo estuviese cerrado, pero sin fiarse de los 100 millones o más por temporada que le ofrecían en Arabia. Por eso, lo negó, pero no lo negó. El sábado apenas se entrenó con el resto del equipo y se marchó pronto. Volvieron los rumores y hoy se han hecho realidad.

En un fin de semana el Real Madrid ha dicho adiós a Benzema, Asensio, Hazard y Mariano. Los dos últimos no han aportado nada, pero los dos primeros se van dejando 42 tantos esta temporada, una cifra que ahora tiene que cubrir porque se ha quedado sin delantero centro en un fin de semana. Sin embargo, las oficinas de Valdebebas llevan semanas ya trabajando en la planificación de la próxima temporada y ya hay un plan en el que se está hablando con tres delanteros.