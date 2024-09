De Bertoni a Carlo Ancelotti: el increíble récord del entrenador del Real Madrid

En San Sebastián, pese a que han pasado más de cuarenta años, aún escuece cuando alguien nombra a Bertoni, jugador argentino, que había sido campeón del mundo en 1978. «Era domingo por la tarde. Hacía un buen día, estábamos en la calle. Todo el mundo estaba pendiente. Veías a las familias, a los niños corriendo, a las madres y a los padres escuchando el partido», recordaba en Efe Gorriz, defensa de la Real Sociedad, que se quedó fuera de la convocatoria ese 11 de mayo de 1980, cuando se disputó el Sevilla - Real Sociedad, el penúltimo de esa Liga. El conjunto vasco era líder con un punto de ventaja (la victoria valía dos) sobre el Real Madrid. Lo entrenaba Alberto Ormaetxea y sumaba 38 partidos sin perder. Desde la jornada 29 de la temporada 78/79, en abril, había pasado más de un año sin una derrota y a falta de dos partidos para el final de la Liga 79/80 le bastaba con un empate y una victoria. El plan era sacar un punto en Sevilla y ganar al Atlético en Atocha, en la última jornada.

«Fue un palo gordo, porque me di cuenta de la decepción de los aficionados. Lo vi. Sufrieron lo que no fuimos capaces de darles», seguía contando Gorriz. Bertoni, argentino del Sevilla, metió un gol en el minuto 30, Zamora empató en el 65 y en el 83, Bertoni, otra vez, hizo el segundo. El Real Madrid ganó en Las Palmas 1-2 esa jornada y volvió a ganar al Athletic la última jornada. Fue campeón de Liga. La Real, tras 38 partidos sin perder, con sólo una derrotado en ese campeonato y tras haber derrota al Real Madrid 4-0 en Atocha, terminó segunda a punto (ganaría, eso sí, las dos ligas siguientes, perdiendo 8 y 7 partidos).

Han pasado 40 años, la Real Sociedad no juega ya en Atocha, los partidos ganados valen tres puntos y el fútbol ha cambiado radicalmente hasta casi ser otro deporte comparado con el que se jugaba a finales de los 70 en España. Pero nadie había conseguido batir ese récord de partidos seguidos sin perder de Ormaetxea.

Hasta que el Real Madrid de Carlo Ancelotti ganó al Alavés y el entrenador italiano sumó 39 encuentros consecutivos sin perder, una racha espectacular, pero poco celebrada, quizá porque en el Real Madrid todo lo que no sea títulos queda fuera de foco. A diferencia de la Real Sociedad, el equipo blanco sí que ha aprovechado su racha para ganar la Liga. Con sólo una derrota contra el Atlético de Madrid, los de Ancelotti volaron el curso pasado hacia el título. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 y si le preguntan a Carlo, podría decir que fue ese partido el que cambió el rumbo del equipo. Sirvió para detectar las debilidades y desde ahí crecer sin parar.

«Es un dato que quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien y que las vamos a hacer muy bien», respondía el entrenador italiano cuando hace poco le preguntaron por su racha de 29 triunfos y 10 empates. No mira hacia atrás Ancelotti porque sabe que nadie le va felicitar por el récord si no consigue un resultado positivo en el Metropolitano en el partido de LaLiga.

El Real Madrid quiere ganar para confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado en las dos últimas jornadas del campeonato, pero también para que Ancelotti y el equipo continúe con sus números. El récord de partidos sin perder lo consiguió el Barcelona de Luis Enrique y Valverde, que sumó 43 encuentros de Liga entre esas dos temporadas de los entrenadores españoles. Da la casualidad de que si el Real Madrid no pierde contra el Atlético de Madrid esta jornada y sigue sumando puntos en los siguientes encuentros, el partido 43 sin perder sería el que le enfrenta al Barcelona en el Santiago Bernabéu.