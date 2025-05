El Betis, en las botas de Isco y Antony en la final ante el Chelsea

Sevilla se convertirá este miércoles en la tercera ciudad española con dos equipos finalistas de una competición europea. Madrid y Barcelona ya estaban en esa lista con Real Madrid y Atlético por un lado y Barça y Espanyol por el otro. En Sevilla estaban solos los de Nervión, con sus siete finales, jugadas y ganadas, de la Liga Europa, y ahora se une el Betis con la primera final europea de su historia, en la que este miércoles se juegan la Conference League ante el Chelsea, el otro gran favorito desde que arrancó el torneo. La Liga Conferencia es la tercera en importancia a nivel continental tras la Champions y la Liga Europa, y tal y como se la conoce ahora arrancó en el curso 2021-22. La Roma fue el primer campeón y las otras dos ediciones fueron para el West Ham y el Olympiacos, del español José Luis Mendilibar.

Ahora es el Betis el que sueña con poner su nombre en este palmarés y seguir creciendo en Europa de la mano de Manuel Pellegrini. El técnico chileno es uno de los protagonistas del buen momento del club verdiblanco, con el que ya ha ganado una Copa del Rey. Él ha puesto a los de Heliópolis en el camino de la competitividad y hoy le llega el momento más importante de su trayectoria en el Villamarín. «La clave es ser el mismo equipo de siempre, que es lo que nos ha permitido llegar a esta final, lo que nos permitió clasificar a Europa y estar peleando la clasificación a Champions hasta los últimos minutos», decía «Don Manuel» en la previa.

«Hay que tener la confianza en que jugando de igual a igual tenemos las mismas posibilidades de ganar el partido y no cometer errores por exceso de motivación. Para mí sería muy fácil decir que el Chelsea es favorito, tienen más dinero que nosotros, pero no estoy de acuerdo, creo que los dos equipos tienen exactamente las mismas probabilidades de ganar, depende de la actuación de los jugadores. Tenemos jugadores con muchísima experiencia, y tenemos que estar totalmente convencidos desde el principio, vamos a salir a intentar ganar el partido», continuaba Pellegrini, que no cree que el «Chelsea sea Goliath».

Los londinenses han sido el gran favorito desde que arrancó este torneo, seguramente porque por presupuesto e historia no les correspondía estar en la Conference. Pero la Premier es muy salvaje y en cuanto alguno se descuida se puede quedar incluso fuera de Europa. Este curso han terminado cuartos, en puesto Champions, y quieren ponerle la guinda ganando el trofeo que todo el mundo daba por seguro que levantarían a finales de mayo.

Con alrededor de cuarenta jugadores en plantilla, han ido probando a muchos de ellos en las primeras rondas, y ahora sí lo van a poner todo para enfrentarse al Betis. Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina, es el que más suena en el centro del campo. Arriba, Jadon Sancho será una amenaza con Cole Palmer a su espalda. Cucurella es un fijo en el lateral izquierdo de los «blues» y uno de los jugadores con más peso en el vestuario.

Enfrente, este Betis que cabalga a lomos de Isco, su jugador franquicia y que acaba de ser llamado a la selección por Luis de la Fuente. Después de ganarlo todo en el Real Madrid y pasarse mucho tiempo en el banquillo al final, en el Villamarín ha encontrado la motivación y un papel de líder que le va perfecto. «Cuando uno está cerca de una final, siempre visualizas momentos y cosas que pueden pasar, y lo importante es centrarse en un partido que va a ser muy complicado. Este sería el primer título de la historia del Betis en Europa y sería un sueño poder levantarlo como capitán», comentaba el malagueño ayer ya en Polonia. Tiene entre ceja y ceja tocar metal con la camiseta verdiblanca y esta noche tiene la primera oportunidad.

A su lado estará Antony, al que conocen bien en Inglaterra por su pasado en el Manchester United, aunque en realidad esta versión «premium» del brasileño hace mucho que la habían olvidado en la Premier. En Sevilla ha recuperado la confianza y un nivel que le ha permitido marcar nueve goles y repartir cinco asistencias con la camiseta bética desde que a finales de enero llegó como cedido desde Old Trafford. «No es solo una final, es escribir la historia de un club como el nuestro», apuntaba Marc Bartra, el «jefe» de la defensa verdiblanca.