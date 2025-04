Carlo Ancelotti: el flechazo español que cambió la vida de "Mr. Champions"

El italiano Carlo Ancelotti vivirá esta noche -casi con toda seguridad- su última final de Copa del Rey con el Real Madrid. Tras la dolorosa eliminación de la Champions ante el Arsenal, ya son muchos los medios que ven al técnico italiano con un pie y medio fuera del Bernabéu e incluso se rumorea que no dirigiría a los blancos en el Mundial de clubes. El entrenador parece estar más fuera que dentro y una derrota en la final de copa ante el FC Barcelona podría darle la puntilla definitiva.

Tras una temporada mágica 2023-24, Carlo Ancelotti se ganó con creces su renovación en el Real Madrid. Por ello, y ante los rumores que le situaban como seleccionador de Brasil, el Real Madrid decidió renovar el contrato de su técnico. El italiano amplió su vínculo con el conjunto blanco hasta el próximo año 2026. Según cifras publicadas por L'Equipe, el técnico merengue cobra casi un millón de euros por mes, por lo que estaría percibiendo alrededor de 11 millones de euros brutos por temporada.

Pero, el destino de "Mr. Champions" ya empieza a teñirse con los colores de la 'verdeamarela'.

Un legado en blanco

Considerado como uno de los directores técnicos más prestigiosos, exitosos y laureados de la historia del fútbol, ostenta el récord de ser hasta ahora el único entrenador en haber llegado a ganar al menos 5 de las 6 grandes ligas europeas (España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia).​ Asimismo, tras la conquista de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, se convirtió en el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid C. F.

Y si de algo puede presumir es de ser el técnico con más orejonas. Ganador en dos ocasiones con el Milan como centrocampista, Ancelotti dio el salto con éxito a los banquillos. Llevó a los 'rossoneri' a la victoria en 2003 (contra la Juventus) y en 2007 (contra el Liverpool), y cayó en el famoso 'Milagro de Estambul' de 2005. Un triunfo en la prórroga contra el Atlético de Madrid en 2014 le llevó a su tercer título. En 2022 se convirtió en el primer técnico con cuatro entorchados, y dos años después extendió ambos récords.

Un amor a primera vista

Pero más allá de su indudable calidad en los banquillos tal vez muchos desconozcan su lado más personal y el "flechazo español" que cambió su vida para siempre.

Curiosa imagen de Ancelotti y Mariann Barrena Instagram

El mítico entrenador tiene dos hijos: Katia y Davide (su sombra en el banquillo). Son fruto de su matrimonio con la fallecida Luisa Gibelline, de quien se separó de ella en 2008 tras 25 años de matrimonio. Pero la vida le daría una segunda oportunidad en el amor.

El italiano recordó en Recordó con Pedrerol en "El Chiringuito" que su amor con la empresaria canadiense Mariann Barrena con raíces españolas fue “a primera vista”, tal y como aseguró en sus palabras. “Sí, fue amor a primera vista. La conocí en Londres y la primera vez que la ví, le dije: ‘puedes pensar que estoy loco, pero recuerda que tú y yo un día nos vamos a casar’”, comenzó recordando.

Ella no daba crédito a las palabras del italiano. “Me miró un poco así y me dijo ‘estás loco’. Teníamos una amiga en común y ella le dijo que había un amigo que quería conocerla y que yo era italiano y entrenador. Ella dijo que no, que no. Después llegué yo ahí... Lo pasamos muy bien porque hemos tenido experiencia. Me da mucha tranquilidad”, añadió el entrenador.

Ella tampoco esconde su admiración por el italiano. “Desde el día en que le conocí tuve la sensación de que no me iba a dar ninguna sorpresa desagradable. Sabía el tipo de persona que era. Íntegro, con unos valores muy firmes. Es la mejor persona que conozco”.

El apasionado beso entre Carlo Ancelotti y su esposa

No hubo flashes ni titulares rimbombantes cuando Carlo Ancelotti y Mariann Barrena decidieron que lo suyo iba en serio. Cuando decidieron casarse, Carlo tenía 55 años y Mariann poco más de 40. No eran dos adolescentes dando un salto al vacío, sino dos personas con una mochila demasiado grande como para tener claro lo que querían. La boda fue en Vancouver, Canadá, en julio de 2014, en un entorno discreto, alejado del ruido mediático del fútbol europeo.

Siempre reservados, su mayor demostración mayor demostración de amor en público llegó tras ganar la 15 Champions con el Real Madrid. Las cámaras se enfocaban en el trofeo, en los jugadores exultantes, en la multitud blanca que rugía en Wembley. En medio de la euforia hubo una imagen que pasó desapercibida para muchos en aquel momento pero que no tardaría en dar la vuelta al mundo. Mariann estaba allí contemplándolo con una sonrisa. Fue entonces cuando, en medio del caos de la celebración, él cruzó el campo de juego, se acercó y la besó. Fue un auténtico beso de película.

Mariann tiene doble nacionalidad, canadiense y española, ya que sus padres, Antonio y María Concepción, son españoles. Posee un MBA de Thunderbird, una de las universidades de negocios más prestigiosas de Estados Unidos, y otro de la Cass Business School en Londres.

Ambos vienen de mundos muy diferentes pero han logrado la conexión perfecta. Y, tras esta temporada, en Madrid o a miles de kilómetros del Bernabéu, ella seguirá sus pasos.