Las reacciones de la prensa mundial a la eliminación del Madrid: "El Arsenal silencia al Rey de Europa"

La eliminación del Real Madrid a manos del Arsenal en los cuartos de final de la UEFA Champions League ha sacudido el panorama futbolístico global. El conjunto dirigido por Mikel Arteta logró una victoria histórica que no solo significó el pase a semifinales, sino también la caída del club más laureado del torneo. Las reacciones de la prensa deportiva mundial no se hicieron esperar, entre el asombro, la crítica y la admiración.

En el Reino Unido, la prensa celebró el triunfo del Arsenal como una de las grandes noches europeas del club en este siglo. The Guardian tituló: “Arsenal silences the kings of Europe”, elogiando el planteamiento táctico de Arteta, la madurez del equipo y la valentía para ir al Bernabéu a proponer. BBC Sport destacó la figura de Bukayo Saka como “un símbolo de esta nueva era”, mientras que The Times habló de una “hazaña que devuelve al Arsenal a la élite europea con autoridad”. El diario The Sun, en su tono característico, celebró la caída del gigante con un irónico: “Bye bye, Bernabéu”, acompañado de imágenes de los jugadores ‘gunners’ festejando frente a una afición blanca enmudecida.

En Francia, L'Équipe mostró sorpresa por la eliminación: “Madrid tropieza, el Arsenal sueña”, destacando que el club español mostró una versión demasiado pasiva y que el Arsenal fue superior en los dos partidos. En Italia, La Gazzetta dello Sport escribió: “El emperador ha caído”, en referencia al dominio histórico del Madrid en la Champions, y calificó al Arsenal como “el equipo más moderno y atrevido de los cuartos de final”. En Alemania, Bild elogió al conjunto inglés y apuntó que “ni el Real Madrid es eterno cuando el rival juega con tanta personalidad”.

Desde Sudamérica, donde el Madrid goza de una enorme base de aficionados, las reacciones fueron más emotivas. En Argentina, Olé tituló: “Se acabó la mística”, mientras que en Brasil, *Globo Esporte* resaltó el nivel de los jóvenes del Arsenal y cuestionó la falta de frescura en el planteamiento del club español.

La eliminación del Real Madrid, más allá del resultado en sí, ha encendido las alarmas en Chamartín y ha generado una ola de elogios hacia un Arsenal que, tras años de dudas, parece consolidarse como un candidato real al título europeo. La prensa mundial lo ha dejado claro: el fútbol está cambiando de manos, y esta edición de la Champions promete nuevos protagonistas.