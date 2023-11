Carlo Ancelotti pone en su sitio a Piqué por las Champions del Real Madrid

El Real Madrid ya está en los octavos de la Champions tras ganar al Braga y piensa en el encuentro de LaLiga contra el Valencia. En la Champions se maneja con la experiencia de ser el que siempre o casi siempre gana. Piqué ha vuelto a dar la nota y se ha acordado del Madrid y su última Champions. Ha querido llamar la atención. "Estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça y es el de la capital, siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría centrarme en quiénes somos. El Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última, que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie", ha dicho el ex futbolista que quiere hacer promoción de su Kings League.

A Ancelotti le han preguntado después del partido y no ha podido ser más contundente. "Piqué vive en su mundo, que no es el del madridismo, no hay un madridismo que pueda olvidar la número 14. Es una Champions que se recordará por vida”, ha dicho el entrenador del Real Madrid, que no se corta al defender a su equipo.

Gerard Piqué ha hablado de todo en su entrevista en Rac1, pero las críticas, además del madridismo, también le han llegado por el feminismo. Al ex jugador del Barcelona le han preguntado por lo que piensa de Rubiales, con quien hizo negocios cuando era jugador y Piqué, tan claro en otros asuntos, tan halagado cuando no se mordía la lengua, ha decidido no responder, porque es un tema muy complejo, ha dicho: "Últimamente no hablo con él", ha contestado cuando le han preguntado si tenía relación con el ex presidente de la Federación Española. "Lo del beso es muy complejo, son muchas cosas en una. Es un tema muy complejo, podríamos hablar durante dos horas, es un tema que la gente se lo tema muy a pecho, muy pasional y de forma muy personal. Hay que explicar lo que de verdad pasa",