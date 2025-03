Carlo Ancelotti sorprende con estas palabras sobre el 8 marzo y el día de la mujer

En la previa del próximo partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti analizó el estado del equipo y diversos aspectos clave de la temporada. En sus declaraciones, habló sobre el rendimiento de jugadores como Rodrygo, Modric, Mbappé y Camavinga, además de la mentalidad del grupo, el desgaste físico y la importancia de mantener la concentración en un calendario exigente. Y felicitó a una periodista brasileña el día de la mujer

Tatiana Mantovani, de TNT Sports Brasil, ha sido única mujer que tomado la palabra en la conferencia de Prensa de Ancelotti antes del encuentro contra el Rayo. Le he preguntado por Rodrygo y el entrenador italiano, primero, ha querido acordarse de que hoy es 8M. "Felicitarte porque es vuestro día, estáis aquí cerca de nosotros y nosotros también cada vez más cerca de vosotras".

Modric: "Puede perfectamente jugar partidos seguidos, contra el Rayo y contra el Atlético. No tiene problema de recuperación, no me sorprende porque veo lo que hace todos los días, cómo actúa, en el entrenamiento. Es un ejemplo para los jóvenes".

Valverde: "Llegó justo ante el Atlético, pero ha mejorado y está en buena condición. Sé que donde le gusta menos jugares de extremo derecho. Le gusta ser pivote o interior y como lateral también. En el futuro será uno de los mejores, o ya lo es, es el mejor medio del mundo, el mejor lateral. Pero su futuro va a ser en el medio del campo. Alguien malinterpretó lo que dijo de correr. Lo que quise decir es que o corres o marcas la diferencia. Si no corres o marcas la diferencia, está mal. Hay jugadores que hacen las dos cosas. Si no corres, entonces hay que marcar la diferencia. Valverde puede hacer las dos cosas".

Mbappé: "Contra el Atlético no hizo lo mismo que contra el Manchester City. Hay que tener en cuenta que no siempre está a su mejor versión. La temporada es exigente, es normal, sobre todo en jugadores de calidad, esos tienen más altibajos, Si estamos en octavos de Champions, es mucho por él, marcó cuatro goles en la eliminatoria".

Camavinga: "No ha tenido continuidad por lesiones importantes. Le han dejado fuera tres meses y medio, eso hace que cueste más coger continuidad. Ahora está mejorando poco a poco y volverá a su mejor versión".

Descanso: "Estamos listos para pelear todos los partidos, teniendo en cuenta el desgaste que hay. Estoy más tranquilo para mañana, hemos tenido cinco días de descanso. Para el Betis tuvimos mucho menos, a nivel físico y mental cuesta más. La situación no es ideal, pero estamos muy cerca de una final de Copa, del liderato en Liga, de los cuartos de Champions.. No es ideal, eso sería ser líderes en Liga, pero estamos muy cerca y listos para pelear".

El partido del Betis: "Creía que el equipo estaba en buen momento, no esperaba ese bajón. Pero fue aislado. No creo que los jugadores elijan partidos, creo que en una temporada tan exigente el desgaste es muy alto. A veces puedes pensar que no todos los partidos estás al 100%. La dinámica era buena y reaccionamos bien".

Cumpleaños deFlorentino: "Le he felicitado, le dije que disfrute del día. Él lo que quiere es que el equipo lo haga bien, no me pide nada especial. El regalo que podemos hacerle es ganar mañana o ojalá algo más grande al final de la temporada".

Equilibrio: "No hago un balance de cada partido, a veces destaca más uno, a veces otro.. Quiero estar centrado en el equipo. A veces afecta a alguien individualmente, pero para mí es importante que todo el equipo trabaje bien, en ataque y en defensa. No hay envidia en el equipo, si destaca más uno los otros están contentos. Eso es importante".