Segundo sorteo de Champions: PSG-Real Madrid; Atlético-United y Villarreal-Juventus

Fútbol

Si el Real Madrid quería motivos para distanciarse de la UEFA, el sorteo de los octavos de la Champions le ha dado un montón de motivos. A las doce de la mañana su rival era el Benfica, un equipo inferior y fácilmente batible. A las 15:15 de la tarde, sin embargo, su rival era el PSG, el ogro de los que estaban en el bombo de los segundos. Messi, Neymar, Mbappé y Sergio Ramos. Nadie quería al PSG y no le había tocado al Real Madrid. Al principio. Luego sí y en el club blanco nadie se explica porque ha pasado lo que ha pasado. Ha sido el sorteo más esperpéntico que se recuerda de la UEFA y de la Champions, con dos vueltas. Se ha celebrado dos veces por las protestas del Atlético, que se consideró perjudicado porque cuando salió su bola, no estaba el Manchester United en el bombo de los primeros. Como le tocó el Bayern, peleó repetirlo y ganó. Y ganó otra vez cuando vio que a la segunda se quitaba el Bayern de encima y le tocaba el United.

No se hizo caso al Real Madrid, que no estaba en contra de la repetición, pero sí de la repetición total.Desde el club blanco se decía que no había habido nada ilegal en ese enfrentamiento, por lo que el sorteo se tenía que haber repetido desde su enfrentamiento con el Benfica. El Madrid estaba muy enfadado y no creía la explicación de la UEFA de un error informático. El club blanco cree que en el primer sorteo se dieron dos errores humanos, que se multiplican al repetir todo el sorteo. Ya era tirante la relación entre la UEFA y el Madrid y este sorteo no va a ayudar a que se normalicen. Se considera que la UEFA ha dañado al club con su decisión.

El sorteo ha quedado así:

Salzburgo-Bayern

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

PSG-Real Madrid

Atlético-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Si en el primer sorteo el morbo llegaba del enfrentamiento entre el PSG y el Manchester United, es decir, entre Messi y Ronaldo; tras la celebración del segundo todo el morbo llega del duelo del Real Madrid contra su pasado: Ramos; su futuro: Mbappé y contra Messi, uno de los futbolistas más respetados en el Bernabéu. El Madrid, que logró ser primero de grupo se convierte ahora en uno de los que peor suerte ha tenido. El Chelsea, que fue segundo, le ha tocado, por ejemplo, el Lille y no puede estar más contento.

Ahora mismo, en diciembre, si hubiese que elegir un favorito entre el Real Madrid y el PSG la balanza se inclinaría hacia los de Ancelotti. Van como un tiro en LaLiga y el mecanismo del equipo funciona a la perfección. Además, el equipo de Pochettino aún da la impresión de ser un conjunto por hacer, con muchas estrellas delante y poca sensación de equipo. Pero la eliminatoria a cara o cruz se va a disputar en febrero. Ancelotti espera tener a los suyos con la misma fortaleza y seguridad que ahora o incluso más. El misterio es cómo van a estar los franceses. Con el plantel de figuras que tienen tampoco necesitan mucho para hacer daño y a dos partidos puede que sean más peligrosos que en una competición larga. Mala suerte para el Madrid en el sorteo. Aunque en el club sospechan que decir mala suerte después de lo que ha pasado es fallar el tiro.

Al Atlético le cambió la cara en el segundo sorteo. Se puede decir que en diciembre ha ganado el primer partido de los octavos. Se quita al Bayern, un enfrentamiento que había caído como una losa en el club rojiblanco. Su temporada está plagaba de confusión y medirse en febrero con la máquna alemana era como enfrentarse al Everest sin haber preparado ni una ascensión. El Manchester United tiene a Cristiano Ronaldo, pero no llega a la altura del Bayern. Es un equipo que también tiene dudas y que presenta debilidades. No va a ser fácil, pero no es un reto inalcanzable, como parecía a las doce de la mañana.

El Villarreal, con el que empezó todo, también terminó el día más contendo de lo que había empezado. No es lo mismo medirse al Manchester City, un favorito para ganar que a la Juve, un equipo cuyo rendimiento aún está por descubrir. Los de Emery ven que ahora tienen más posibilidades de pasar la ronda de los octavos.