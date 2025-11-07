Cisma en el Rayo Vallecano: Iñigo Pérez discute con Balliu y se va sin dar rueda de prensa

El fútbol es un estado de ánimo y cambia en minutos. Lo que parecía una noche de euforia se convirtió en poco menos que una Guerra Civil en Vallecas. El Rayo Vallecano consiguió su segunda victoria en UEFA Conference League tras remontar de forma épica ante el Lech Poznan, pero no fue lo más destacado del partido. El conjunto polaco comenzó ganando 0-2 y cuando todo parecía perdido aparecieron Isi y De Frutos para devolver el empate.

El partido parecía abocado al empate, pero un balón largo de Pathé Ciss acabó en el delirio de Vallecas después de que Álvaro García realizara un gran control en el área y la cruzara para completar una remontada que coloca a la Franja como sexta clasificada en el ecuador de la fase liga. Felicidad total tras un partido complicado y de alta tensión en la grada por los enfrentamientos previos entre ultras que acabó totalmente eclipsada.

Fuerte enfrentamiento en el Rayo

Todo estalló en el minuto 55 de partido tras un cuádruple cambio de Iñigo Pérez. Uno de los sacrificados cuando el equipo perdía 0-2 fue Balliu y no le gustó nada ser sustituido. Las cámaras de Movistar captaron una fuerte discusión entre el lateral y el técnico cuando este llegó al banquillo. No se ve al futbolista, pero sí como Iñigo Pérez se gira muy serio con las manos en los bolsillos y recrimina y asiente muy enfadado.

La bomba saltó cuando tras entonar 'La Vida Pirata' todo el equipo con el fondo de Vallecas, el entrenador rayista se marchó del estadio sin ni siquiera dar la rueda de prensa protocolaria. La versión oficial del Rayo Vallecano es que fue por una indisposición, como explicó Cobeño a Movistar y se remitió a la UEFA: "Iñigo se ha debido de encontrar mal y se ha ido. No sé muy bien lo que ha pasado, pero se encontraba mal. Ha sido todo muy rápido".

Reunión improvisada de la plantilla

El director deportivo no fue el único en manifestarse, también algunos jugadores como Pedro Díaz, que explicó lo ocurrido: "Son cosas que pasan en el vestuario. Iñigo es una persona que tiene las emociones a flor de piel. Unas veces se va el último y otras, el primero". Su versión no dice nada de la indisposición mencionada previamente. Ratiu, sustituto de Balliu en el cambio, fue más allá para explicar lo ocurrido: "Hemos celebrado, nos hemos reunido y ya está. Cosas del fútbol".

Sin embargo, al rumano no le gustó que se hiciera pública la reunión como confesó en El Larguero: "Es algo que no tenía que haber salido... Ha habido una reunión y no hay que darle mil vueltas. Es algo que pasan en todos los clubes. Fin". Ratiu, que sonó para salir en verano, cambió las tornas desde hace algún tiempo ya que cuando llegó Balliu era el titular y ahora es él el claro dueño de la banda derecha de Vallecas.

Rayo Vallecano de Madrid v KKS Lech Poznan - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3 AFP7 vía Europa Press Europa Press

El Real Madrid, siguiente parada

El calendario no da respiro para los equipos con competición europea y el domingo un coloso visita Vallecas. Un Real Madrid ansiado de revancha tras el tropiezo en Anfield buscará mantener la distancia en lo más alto de la tabla. El Rayo está en una posición cómoda en Liga, pero encajó una dura goleada ante el Villarreal en la última jornada y buscará resarcirse ante su público en la competición doméstica como, aunque con polémica incluida, ya lo hizo en Europa.