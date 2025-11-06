Las tres ofertas que ha recibido Íñigo Pérez para dejar el Rayo Vallecano

Aunque Íñigo Pérez acordó el curso pasado renovar con el Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2026, cuando sonaba para equipos como Osasuna y la Real Sociedad, varios clubes han tocado su puerta en lo que llevamos de temporada. Es el caso del Wolverhampton y del Nottingham Forest en la Premier League. También del Mónaco en la Ligue 1.

Sobre el interés del Nottingham Forest, que tentó a Íñigo Pérez con una suculenta oferta cuando decidió prescindir de los servicios de Nuno Espírito Santo, ya hablamos en su día en LAOTRALIGA.

Días atrás, el técnico de 37 años ha vuelto a mostrarse fiel a su compromiso con el Rayo Vallecano cuando días atrás el Wolverhampton contactó con él para que relevase a Vitor Pereira. Así lo ha asegurado Matteo Moretto en Radio MARCA, donde también contó que el Mónaco presentó una oferta por Íñigo Pérez antes de contratar a Pocognoli.

Íñigo Pérez estaría dispuesto a renovar con el Rayo Vallecano

Cuestionado recientemente por su futuro, dado que termina contrato con el Rayo Vallecano, Íñigo Pérez declaró: “En lo personal yo soy feliz en Vallecas, puedo desarrollarme como entrenador y como persona. Soy consciente que lo que tengo aquí no se va a encontrar por igual en otro sitio, ni el grupo humano ni la afición que tengo”.

De momento, el Rayo Vallecano es décimo en la clasificación a 4 puntos de los puestos europeos. Ya el pasado curso el conjunto franjirrojo fue capaz de alcanzarlos, motivo por el que actualmente está jugando la Conference League.