Muguruza, a Rafa Nadal: "¿Por qué sigues en pista?, vete a casa, pilla el barco, disfruta de Mallorca"

Rafa Nadal no ha participado en la Laver Cup 2024 y eso ha desatado nuevamente especulaciones sobre su futuro en el tenis, alimentando los rumores de una posible retirada definitiva. Si bien este no es la primera vez que renuncia a una competición, la frecuencia con la que ha enfrentado lesiones y pausas prolongadas en los últimos años ha llevado a muchos a preguntarse si aún volverá a competir este año o si, finalmente, ha llegado el fin de s carrera.

La noticia de la retirada de Nadal de la Laver Cup ha sido recibida con preocupación. No es solo el cansancio físico acumulado, reflejado en sus múltiples lesiones, sino también una cierta fatiga emocional, una que muchas leyendas del deporte han experimentado en los últimos momentos de sus carreras. Entre estas figuras se encuentra Garbiñe Muguruza, quien se retiró recientemente y ha ofrecido su perspectiva sobre la situación de Nadal, destacando la similitud entre lo que ella vivió y lo que Nadal podría estar enfrentando ahora.

“Rafa está completamente listo p ara su retirada. Su cuerpo, su mente, absolutamente todo... ¡también es momento para que disfrute con su hijo! Le veo sonreír todo el rato cada vez que está con él. Pienso: '¿Por qué sigues en la pista todavía? Vete a casa, pilla el barco, disfruta en Mallorca'. Creo que ha dado todo lo que tenía que dar", decía la ex tenista.

Garbiñe Muguruza vivió en carne propia las dificultades físicas y emocionales antes de dar un paso al costado. Tras luchar contra lesiones, caídas en el ranking y la presión de mantenerse en la cima, Muguruza llegó a un punto en su carrera en el que su cuerpo y mente le pedían descanso. "Yo también estaba lista. La vida me estaba mandando señales, sobre todo a nivel físico. Simplemente estaba emocionada por vivir el siguiente capítulo

Muguruza mencionó que, en una conversación casual, Nadal había insinuado que este año podría ser su último, aunque sin entrar en muchos detalles. “Es difícil conocer a Rafa, es bastante tímido. Hablamos un poco en la gala de los Laureus, en Madrid, a principios de año. Dijo: 'Este es mi último año', pero no comentó mucho más. No le quise preguntar cosas tan personales".

Tras su retirada, Muguruza ha encontrado un equilibrio más tranquilo y relajado en su vida. Aunque sigue vinculada al tenis a través de eventos y apariciones, lo hace sin la presión competitiva que define la vida de un atleta profesional. "Pensé que estaría más tiempo en casa, pero resulta que estoy viajando mucho: eso sí, de una manera cómoda. No estoy estresada, no cargo con 55 raquetas, no estoy nerviosa. Estoy feliz de viajar de esta manera. Estoy haciendo todo lo que no podía hacer antes, pasando tiempo con mis seres queridos. Ahora siento ese lado más personal; antes todo era profesional"