La comentada reacción de Rufián y el independentismo tras la entrevista en catalán de un jugador del Barcelona de Huelva

Fermín López, el joven jugador del Barcelona, originario de Huelva, ha causado revuelo, admiración y, cómo no, bastante polémica al responder en catalán durante una entrevista. Su dominio fluido del idioma ha dejado a muchos sorprendidos y ha generado diversas reacciones, tanto a favor, como en contro, como suele suceder siempre en estas situaciones.

En la victoria del Barça contra el Atlético de Madrid, Fermín, quien anotó uno de los tres goles, se atrevió a contestar en catalán una entrevista.- Este gesto no solo resalta su habilidad futbolística, sino también su compromiso con el club. Nacido en el Campillo (Huelva), Fermín se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada, y su fluidez en catalán ha llamado la atención. "Fermín López, nacido en Huelva, criado en la masía, haciendo una entrevista completa en catalán. Un “hombre” de club. Siempre en mi equipo", decían en las redes sociales. "ermín López hablando catalán. Por si no era suficiente lo que hacía dentro del campo, ahora te vas a enamorar por lo que hace fuera de él. Imposible odiar a este chaval. Siempre en mi equipo

En una entrevista con TV3 el pasado octubre, también sorprendió a los aficionados al responder en catalán. El futbolista estudia en la Blanquerna, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y aprovecha sus clases en catalán para seguir perfeccionando el idioma. Su dedicación tanto dentro como fuera del campo lo convierte en un ejemplo a seguir para los jóvenes talentos. "Estudio en la Blanquerna, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde casa me pegan caña con esto. Intento estudiar, que siempre es importante. Al principio es verdad que te sientes observado, porque al final no es normal que un jugador del primer equipo del Barça esté estudiando. Pero lo cierto es que tengo buena relación con todos, y me ayudan un poco a salir de esa burbuja", decía en TV3 en una entrevista.

Gabriel Rufián lo ha destacado en sus redes sociales, retuiteando este mensaje: "Fermín López, de Huelva. Entrevista íntegra en català. Normalitzar la llengua", escribía un usario.

Luego Dani Senabre, periodista de la Cope, subió un vídeo de Iniesta contestando también en catalán, pero según el periodista, no lo volvió a hacer más por las críticas que recibió.