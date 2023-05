La confesión más dura del árbitro Mateu Lahoz: "Estoy jodido..."

El pasado mes de abril saltaba la noticia de que Antonio Miguel Mateu Lahoz y Carlos Del Cerro Grande dejarán de arbitrar en LaLiga. Así se lo ha comunicó Medina Cantalejo, presidente del CTA sin descartar la posibilidad de que ambos árbitros sigan en la sala VAR.

El despido más sorprendente fue sin duda el de Mateu que ha pitado más de 280 partidos en Primera, además de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, la Eurocopa 2020 y los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y, de hecho, el colegiado quería seguir en activo y ha recibido la decisión como un auténtico jarro de agua fría.

Un malestar que quedó patente durante el partido entre el Atlético y el Valladolid y que fue captado por Movistar+. En el vídeo se puede ver a Mateu Lahoz realizando una dura y triste confesión a Rodrigo de Paul, futbolista del Atlético de Madrid, en los minutos previos al choque.

Las imágenes muestran como Rodrigo de Paul le pregunta a Mateu Lahoz como está y el árbitro le responde "jodido, pero bueno... me voy ya, me echan, me echan en junio" para luego despedirse con un cariñoso abrazo con Rodrigo De Paul que, al parecer, mantiene una muy buena relación con Mateu Lahoz. Un hecho que no sorprende dado que el colegiado es famosos por sus diálogos con los futbolistas, hasta el punto de recibir críticas por intimar demasiado.

Medina Cantalejo, que tiene la potestad de designar la lista arbitral de cada temporada, le comunicó en privado que no continuará la temporada que viene como colegiado y ahora, el árbitro deja a la claras que deja su labor forzado y no por propia voluntad.

La polémica expulsión de Canales en el partido entre el Cádiz y el Betis de esta temporada o el Países Bajos-Argentina de cuartos de final del Mundial de Qatar en el que mostró 17 amarillas y una tarjeta roja, le dieron la puntilla. La frase de Messi tras el partido resulto letal: "No puedes poner un árbitro así. No está a la altura".