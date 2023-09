El contundente mensaje del futbolista español que pasa de "La Roja"

El 12 de septiembre de 2023 será una fecha marcada con números de oro en el calendario deportivo y vital de Alejandro Garnacho. El extremo de 19 años ha debutado de forma oficial en la selección argentina en la histórica goleada 3-0 ante Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatoria y ya no podrá jugar para ningún otro combinado nacional.

El jugador del Manchester United, nacido en España y de madre argentina, estuvo en la mira de los equipos juveniles de La Roja y tuvo la opción de poder representar a España pero su elección era clara. Ahora quedó “blindado” para Argentina, logrando así su objetivo desde hace muchos años, según confesó.

Garnacho ya había debutado con la camiseta de la Selección Argentina en la gira por Asia, en junio: fueron 16 minutos ante Indonesia y 30 contra Australia -ambos duelos terminaron 2 a 0-. Pero ayer por fin debutó de manera oficial y su mensaje en redes sociales fue de lo más contundente. "Argentina, SIEMPRE" escribió junto a dos corazones morados y una imagen del equipo celebrando la goleada.

El mensaje publicado por Alejandro Garnacho Instagram

Nacido en España, de madre argentina, la joven promesa del Manchester United fue tentado en varias ocasiones por "La Roja", porque estaba en disposición de elegir a cualquiera de ambos equipos nacionales. "A Garnacho lo llamó el encargado de selecciones de España y él fue muy claro, le contestó por respeto, pero tiene decidido jugar para Argentina", reveló Bernardo Romeo, el coordinador de Selecciones Juveniles, hace unos meses.

España llegó tarde y mal

Mucho más duro fue su representante al afirmar, el pasado mes de mayo, que las posibilidades de España se habían esfumado. "Lo de España es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición", expresó Quique de Lucas, ex jugador y agente de Garnacho en Relevo.

“La selección española ha intentado hacer un acercamiento con Garna. Llegan tarde. España ha entendido, o entiende, que en esa generación hay muy buenos futbolistas y que el que un jugador pueda jugar con otra selección a ellos les da un poco igual. Bueno, eso fue un paso atrás", sentenció de manera tajante el agente del futbolista.

La "perla" de la Premier, como lo denominaron los tabloides ingleses la pasada temporada sufrió una tremenda decepción al no ser convocado para el Mundial de Qatar, pero siempre lo tuvo claro. Ahora, su sueño ya es real.