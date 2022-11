¿No ha sido convocado con Argentina por ser español?

El madrileño Alejandro Garnacho soñaba con jugar el Mundial de Qatar 2022. Sobre todo tras la lesión de Thiago Almada. Sin embargo, Scaloni convocó a Ángel Correa, del Atlético de Madrid, en su lugar. Algunos aficionados consideran que Argentina no ha convocado a Alejandro Garnacho por ser español y así lo han manifestado en redes sociales, algo que el extremo de 18 años del Manchester United ha correspondido con un polémico ‘me gusta’.

“No convocaron a garnacho porque es español”, fue el comentario al que el madrileño dio ‘like’. No obstante, al ver el revuelo que había causado, Alejandro Garnacho terminó deshaciendo el ‘me gusta’. Y es que Argentina corre el riesgo de perder al español. Pese a que Alejandro Garchacho se ha decantado por la albiceleste, fue convocado frente a Venezuela y Ecuador, aunque no llegó a debutar. Es decir, que todavía puede ser seleccionado por Luis Enrique.

El 'me gusta' de Alejandro Garnacho. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pese a ser español, Garnacho prefiere jugar con Argentina

Alejandro Garnacho ya defendió los colores de España en la categoría Sub-18. No obstante, dado que su madre es argentina, terminó decantándose por la albiceleste al considerar que tendría más opciones de ser convocado por su selección absoluta. Pese a su juventud, Alejandro Garnacho había hecho méritos para estar en el Mundial de Qatar 2022. Sin ir más lejos, fue nombrado como el mejor jugador del Manchester United en el mes de noviembre. En 11 partidos con el conjunto inglés, el español ha anotado tres goles y repartido tres asistencias. Aún así Scaloni ha preferido convocar a un jugador más experimentado como Ángel Correa.