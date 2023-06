Alejandro Garnacho explica por qué eligió jugar con Argentina mandando un recado a España

Alejandro Garnacho, debutará con 18 años con la selección argentina. Si bien el atacante del Manchester United se quedó fuera del Mundial, algo que quiso aprovechar España con la llegada de Luis de la Fuente a su banquillo, el madrileño se ha mostrado fiel a su compromiso con la albiceleste. Y es que, dejando un recado para la Federación Española, Argentina apostó antes por él.

Cuestionado por su decisión de jugar con Argentina y no con España, Alejandro Garnacho manifestó en una entrevista para TyC Sports: “No dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino también y apostaron por mí antes. Yo lo tenía claro: una selección muy grande, una oportunidad muy buena”.

Cabe señalar que hasta que Alejandro Garnacho no dispute tres partidos oficiales con Argentina, podrá ser convocado con España. No obstante, fiel a su compromiso con la albiceleste, afirmó: “No me hace falta jugar tres partidos, estoy aquí y si no debuto en esta gira no importa. Sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”.

Argentina ha dado la bienvenida a Alejandro Garnacho

Sobre como había sido recibido por el vestuario de la selección argentina, que recientemente se proclamaba campeona del Mundo en Qatar, señaló: “Bastante bien conmigo, animándome y apoyándome. Con Messi no hablé mucho… Pasé de verle en la tele toda mi vida y ahora lo tengo aquí. Es increíble, me da como que no es real aún. Scaloni me dice que esté tranquilo, que juegue como yo sé y que me va a dar la oportunidad”.