El futbolista que rechaza definitivamente a España: "La Federación lo ha gestionado mal y ya es tarde"

Si hay un nombre que ha cobrado fuerza en los últimos meses es de Alejandro Garnacho. La joya de la Premier deslumbra con su potencia y velocidad meteórica en el Manchester United. En Inglaterra están rendido ante la calidad del futbolista. El joven atacante hispano-argentino del Manchester United está dejando buenas actuaciones entrando desde el banquillo, y sus números como revulsivo están teniendo mucho impacto en el equipo: dos goles y dos asistencias en la Premier League. Por este motivo, el United ato al futbolista y hace unas semanas anunció la prolongación y mejora de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Una calidad a la que tampoco es ajena la selección Argentina que, a pesar de no llevarlo al Mundial de Qatar puso en marcha un plan para que el futbolista no pueda ser tentado por España. Y es que el futbolista, aunque nació en Madrid decidió no jugar con España y optó por Argentina. Sin embargo, el madrileño -de 18 años- todavía puede enfundarse la camiseta de España si Scaloni le cerrase las puertas de la selección. Aunque fue convocado por la Albiceleste no debutó de manera oficial por lo que estaría de disposición de jugar con La Roja.

Mala gestión de España

Sin embargo esa posibilidad ya se ha esfumado y así lo ha confirmado su representante. "Lo de España es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición", expresó Quique de Lucas, ex jugador y agente de Garnacho en Relevo.

“La selección española ha intentado hacer un acercamiento con Garna. Llegan tarde. España ha entendido, o entiende, que en esa generación hay muy buenos futbolistas y que el que un jugador pueda jugar con otra selección a ellos les da un poco igual. Bueno, eso fue un paso atrás", sentenció de manera tajante el agente del futbolista.

"Operación Garnacho"

Pero esta elección de Argentina no es casual y [[LINK:EXTERNO|||" operación=|||se lleva trabajando desde hace meses. ]]Garnacho ya había vestido La Roja en categoría sub-18, pero el pasado mes de marzo -su madre es argentina- fue convocado por Lionel Escaloni para los partidos de Argentina ante Venezuela y Ecuador. Aunque no debutó. Un detalle que tiene en cuenta la selección argentina que trabaja para incluirlo en sus planes de futuro.

Omar Souto, Gerente de Selecciones de la AFA, confirmó el pasado mes de febrero a TNT Sports que la albiceleste lo tiene muy en cuenta para su futuro más inmediato. "Le enseñaron a tomar mate y salió todo bien. Ya está adaptado al grupo. Pienso que la Selección mayor lo volverá a tener en cuento con vistas al próximo Mundial", aseguró.

De hecho tras no entrar en la lista de los argentinos, el miedo era que España lo llevara al Mundial, señalaron desde la AFA. Además, ante la noticia de que se quedaba fuera del viaje a Doha, en redes sociales le dio “me gusta” a un polémico tuit. “No convocaron a Garnacho porque es español”, se podía leer en el mensaje del usuario @cabifyyy que likeó el futbolista de 18 años. No obstante, al ver el revuelo que había causado, Alejandro Garnacho terminó deshaciendo el ‘me gusta’. Sin embargo, Luis Enrique tampoco lo citó.

Ahora, no quieren dejarlo escapar por lo que, según reveló Infobae, una vez por semana, algún integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste lo llama o le manda mensajes para preguntarle cómo está. Algo que es habitual con todas las estrellas del combinado argentino. Pero además confíaron esta labor a su compañero Lisandro Martínez. El defensor lo “adoptó” y lo llama “hermanito” en redes sociales.

Scaloni tiene claro que Garnacho será parte de su proyecto pensando en 2026 y, a partir de junio, podría convertirse en uno de los habituales. "No hay otro color para Garnacho que el celeste y blanco" aseguran en el entorno de la selección.

Por otra parte, Quique de Lucas se refirió al controvertido "tuit" con el festejo de Pedri que hizo Garnacho cuando el Manchester United eliminó al Barcelona en la Europa League y escribió en sus redes sociales “pasa de ronda el equipo grande”.

“Los dos nos reímos mucho de esto porque en ese partido en la grada había cerca de treinta amigos suyos de Madrid. Estábamos todos colocados en un área. Entonces todos sus amigos estábamos diciendo. “Nos estás viendo”. Y él hizo así como que nos veía. Que coincide con el gesto que hizo Pedri, no sé cuándo ¿no? Se da una bola… Él parte de esto y también se lo tomaba como diciendo: “La gente quiere hacer polémica de donde no la hay en absoluto”.