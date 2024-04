El contundente "tuit" de José Manuel Soto sobre el himno en la final de Copa que no ha pasado desapercibido: "Si gritan negro o gay..."

Los aficionados del Athletic Club de Bilbao hicieron caso omiso a la petición del lehendakari, Íñigo Urkullu, y recibieron el himno de España con el boicot esperado. Aunque la pitada quedó escondida tras el bufandeo, los abucheos y el cántico 'Goazen Atheltic' (vamos Athletic), que entonó la afición basca, no permitieron escuchar bien el himno, que quedó en un segundo plano a pesar de la potencia de la megafonía.

"En coherencia con nuestra reivindicación del respeto, la deportividad y la diversidad como valores propios de la entidad, el Athletic Club solicita a su afición que en la final de Copa que se disputa este sábado se abstenga de realizar actos o manifestaciones que puedan ser consideradas como una falta de respeto, incluido en el momento que suene el himno previo. El respeto a cualquier símbolo o himno en competiciones deportivas, y los mundiales de fútbol, el rugby o el olimpismo son los mejores ejemplos, supone una muestra de educación, civismo y tolerancia que trasciende otras cuestiones o reivindicaciones", solicitó el Athletic a través de un comunicado. Pero la polémica sobrevoló una vez más la final y la actitud de los vascos volvió a suscitar un amplio debate en redes.

Uno de los críticos con esta actitud ha sido José manuel Soto. El artista, muy activo y polémico en redes sociales no ha querido dejar pasar esta ocasión para lanzar un mensaje que ha no tardó en volverse viral. "Si en un estadio alguien se mete con un negro o un gay suspenden el partido y cierran el estadio, pero si 40.000 pitan al Rey o al himno nacional, no pasa nada, ni se comenta, y si lo dices eres un fascista…", escribió en su perfil y las reacciones no se hicieron esperar.

"El Athletic merece que le cierren el estado por varias jornadas. Si un energúmeno insulta de manera racista a un jugador, se monta un pollo, se cierra la grada, sanciones... Si 40.000 energúmenos faltan el respeto a un país y a su Jefe de Estado se cierra su estadio" son algunos de las respuesta a Soto que pueden leerse en "X".

Pero esta no ha sido la única cuestión que indignado al artista y a los sevillanos. La suciedad en la calles de la capital hispalense y algunos gestos irrerrentes de los aficionados vascos también han generado multitud de criticas en redes sociales. "Enhorabuena al

Athletic Club de Bilbao. Pero si tanto ansiábais la Copa del Rey ¿Por qué no respetáis ni al Rey ni al himno de España? Lo de la basura no es sólo un problema vuestro, todos los cafres del fútbol son igual de guarros, pero la imagen es muy triste…" añadía José Manuel Soto en su perfil de "X" junto a una imagen de la basura en el centro de la capital andaluza. Un hecho que también y han afeado cientos de usuarios.

Vergonzosa imagen a las puertas del Cachorro

Pero si hay un gesto que ha incendiado las redes por irreverente ha sido el protagonizado por dos aficionados vascos a las puertas de la basílica del Cachorro. "Ver a estos dos sinvergüenzas orinando en la fachada de la Basílica del Cachorro de Sevilla y que la Ley no nos permita meterles en prisión con una multa gigante demuestra en qué situación se encuentra hoy España por culpa de la peor calaña política jamás conocida" se puede leer en uno de los muchos mensaje de denuncia acompañados de la vergonzosa imagen.

Este hecho ha generado una gran indignación en la ciudad que piden incluso a la autoridades que se renuncie a la copa. "¿Queremos este turismo?", "¿La copa es necesaria?" son algunas de las denuncias de los ciudadanos que inundan las redes sociales.