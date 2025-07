La costumbre española que horrorizó a Lucy Bronze y que ahora no duda en imitar: "¡Sorben el cerebro!"

La vigente campeona, Inglaterra, revivió y apretó el 'grupo de la muerte' de la Eurocopa femenina con una contundente victoria ante Países Bajos (4-0) con un doblete de Lauren James y goles de Georgia Stanway y Ella Toone en el Estadio Letzigrund de Zúrich.

Tras la derrota ante Francia en la primera jornada, la selección británica necesitaba ganar para igualar a puntos con Países Bajos, que ganó a la debutante Gales, y así lo hizo. La victoria de la selección de Sarina Wiegman fue contundente por el juego y por el resultado para mantenerse viva en la lucha por pasar a cuartos de final de la Eurocopa de Suiza.

"Me sentía incomprendida"

En la previa de este encuentro, Lucy Bronze -referente de Inglaterra dentro y fuera del campo- se convirtió en la protagonista al abrirse en canal y revelar su diagnóstico tardío de autismo y TDAH. La lateral derecha del Chelsea, que cuenta con 135 internacionalidades y un Balón de Plata en 2019, narró cómo cambió su vida cuando logró comprenderse a sí misma: “Hacerme la prueba fue un alivio. Me sentía muy incomprendida”.

Bronze, de 33 años, combina su veteranía con un espíritu competitivo y asegura que cambiaría todos sus títulos "por ganar con uno con Inglaterra”.

Pero la veterana ex futbolista del Barça no solo revolucionó las redes al hablar de su autismo sino por una anécdota gastronómica que no ha pasado desapercibida.

"¿Te comes el cerebro?"

Durante la concentración de la Euro, la ex blaugrana pasó por el podcast de las Lionesses en el que las jugadoras hablan no solo de fútbol sino de sus aficiones o su vida personal fuera del césped. Bronze fue preguntada si había comido alguna comida muy exótica en algún país donde hubiese jugado y no dudó en acordarse de España con una revelación que dejó impactadas a sus compañeras de selección.

Bronze destacó que en España “a las gambas que están muy rojas, les quitan la cabeza y les absorben los sesos“, narraba Lucy, mientras la presentadora del podcast se quedaba ojiplática.

“Es la parte que más sabor tiene, yo ahora lo hago siempre” sentenció la futbolista ante lo que la presentadora del programa no dudó en apostillar: “¿Absorbes el cerebro de las gambas?, eres una leyenda”.